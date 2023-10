Il y a vingt-quatre ans, nous avons passé neuf jours à Paris, à travailler sur un guide Frommer. Ce voyage autoguidé a fonctionné, mais environ la moitié du temps, soit nous ne savions pas où nous étions, soit nous étions perdus. Cette fois, nous étions en France pendant deux semaines, où notre croisière fluviale comprendrait 5 jours à Paris et 10 jours de croisière sur la Seine jusqu’en Normandie. Toutes nos journées seraient dirigées par des guides professionnels, quelque chose de nouveau à chérir à ce stade de notre vie.

De ce voyage, j’ai essayé d’esquisser un guide du premier visiteur de Paris. Il est sage que les voyageurs définissent à l’avance leurs principales cibles : votre voyage est-il consacré à la visite des sites touristiques, des musées, des beaux-arts et de la mode, de la gastronomie et du vin, du sport ou du style de vie décontracté parisien ?

Avant notre croisière Grand Cercle (de Paris sur la Seine jusqu’à la Normandie et les plages du Débarquement), nous avions réservé la visite pré-voyage de Paris. Nous sommes donc partis de Sacramento à Atlanta, puis à l’aéroport Charles DeGault, puis à l’hôtel Citadines Centre Saint Germain. À quelques pâtés de maisons de la Seine depuis la cathédrale Notre-Dame ; à seulement quelques pâtés de maisons plus en aval se trouve le musée du Louvre. Depuis cet endroit sur la rivière, nous pouvions pratiquement marcher jusqu’à environ 80 % des destinations critiques que nous souhaitions revisiter.

Paris, avec une population estimée à près de 2,2 millions d’habitants et une zone métropolitaine d’environ 12 millions d’habitants, représente 20 % de la population française totale. La ville est la cinquième ville la plus peuplée de l’Union européenne et l’une des villes les plus densément peuplées au monde. Avec de nombreuses attractions majeures, beaucoup sont accessibles à pied. La ville a été parmi les premières à électrifier et à étendre ses lampadaires, ce qui lui a valu le titre de « Ville Lumière ».

Pendant des siècles, Paris a été un centre mondial de la finance, de la diplomatie, du commerce, de la mode, de la gastronomie et de la culture. Nous avons vu bon nombre des principales attractions qu’offre la Ville Lumière, réparties dans les 20 arrondissements (districts) de la ville. Le métro de la ville, le deuxième plus grand d’Europe, vous permettra de vous déplacer rapidement dans la ville à quelques pâtés de maisons de votre destination, à toute heure de la journée.

Lors de notre première soirée de notre pré-voyage à Paris, certains de nos compagnons de voyage ont réservé un dîner et un spectacle de cabaret au célèbre Moulin Rouge, un spectacle assez époustouflant. Nous avons choisi d’explorer les restaurants à quelques pâtés de maisons de notre hôtel, en choisissant un charmant café-terrasse près d’une entrée/sortie de métro, nous permettant d’observer les Parisiens ; dans l’ensemble, ce fut une belle soirée.

Des musées ? On dit que l’on pourrait créer un musée différent chaque jour pendant un an sans être à court de destinations à visiter. Commencez par le Louvre ou le musée d’Orsay. Si l’expérience des beaux-arts ou des musées est votre objectif principal, il est utile de constituer à l’avance une liste de cibles avec autant de choix. L’application Trip Advisor est toujours utile, tout comme le site officiel de Paris.

Au Louvre, le musée le plus grand et le plus visité au monde, prenez le temps d’admirer la Joconde et la statue de David de Michel-Ange. Léonard de Vinci a peint la Joconde au début des années 1500 par une noble italienne, finalement acquise par la nation française et exposée en permanence au Louvre depuis 1797.

Le musée d’Orsay se trouve sur la rive gauche de la Seine. Situé dans l’ancienne Gare d’Orsay, une gare des Beaux-Arts construite entre 1898 et 1900, le musée abrite principalement de l’art impressionniste et post-impressionniste français datant de 1848 à 1914, notamment des peintures, des sculptures, des meubles et des photographies. Bien qu’il s’agisse encore d’un vaste musée, il semble plus intime que le Louvre.

Avec une journée complète à Paris, nous avons visité le Louvre (brièvement), le musée d’Orsay, la Tour Eiffel, le palais de Luxenberg et les jardins de Luxenberg, même si nous avons parcouru plus de 16 km ce jour-là. Avec de jolis cafés-terrasses à presque chaque intersection, les arrêts de libation ne manquent pas tout au long de votre chemin.

La tour Eiffel est visible depuis de nombreux endroits de la ville. Construite pour l’Exposition universelle de 1889 et conçue pour durer seulement 20 ans, la tour était si célèbre et si rentable qu’elle n’a jamais été démolie. Faites une promenade nocturne le long du fleuve (ou une croisière fluviale) et admirez la Tour Eiffel avec ses lumières scintillantes et scintillantes la nuit pour une expérience vraiment mémorable.

La cathédrale Notre-Dame de Paris (qui signifie « Notre-Dame de Paris »), appelée simplement Notre-Dame, est une cathédrale catholique médiévale construite sur une île de la Seine, un bel exemple de l’architecture gothique française. Des attributs tels que l’utilisation pionnière de plafonds voûtés nervurés et d’arcs-boutants, de belles rosaces et une sculpture de grande qualité la distinguent des autres cathédrales du pays.

Un incendie dévastateur en avril 2019 a contraint la cathédrale à une rénovation compliquée et coûteuse, qui ne sera achevée que vers la fin de 2024. On peut encore faire le tour de la cathédrale pour voir l’avancement des travaux de construction.

Lors d’une autre journée complète, nous avons visité la basilique du Sacré-Cœur au sommet du butte de Montmartre. Cette belle église est l’une des destinations touristiques les plus populaires de la ville, tandis que le quartier de Montmartre regorge de boutiques et de restaurants fascinants entourant les collines.

Une fois de plus, les nouveaux visiteurs devraient organiser leurs pensées et leurs projets avant de s’aventurer dans cette charmante Ville Lumière – et planifier une série d’arrêts pour manger et boire afin de profiter du style de vie parisien décontracté si étroitement lié aux centaines de cafés-terrasses en plein air.

Pour plus d’informations

Croisières Grand Cercle, GCT.com; Site officiel des visiteurs de Paris, parisjetaime.com; Application de voyage TripAdvisor.