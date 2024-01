Paris Packaging Week annonce les lauréats des PCD Innovation Awards

Les gagnants du Prix ​​de l’innovation PCD – les prix récompensant les packagings les plus innovants et les plus beaux techniquement dans les domaines des parfums, cosmétiques, soins personnels, soins capillaires et soins de la peau – ont été annoncés le 17 janvier lors de la journée d’ouverture de la Paris Packaging Week 2024.

Le jury, composé de représentants de grandes marques telles que Chanel, Cartier, Interparfums, L’Oréal, The Estée Lauder Companies et le Groupe Clarins, entre autres, ainsi que de journalistes spécialisés, et présidé par le président du jury et expert en packaging Hervé Bouix, s’est réuni le 14 décembre 2023 à Jujin New York pour sélectionner les gagnants parmi un groupe initial de plus de 220 candidatures.

Au total, 15 prix et 10 certificats ont été remis dans les neuf catégories disputées.