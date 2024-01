Paris Packaging Week 2024 annonce une édition record avec plus de 14 000 participants

Publicité

ADF, PCD, PLD et Packaging Première Paris réaffirment leur place au cœur de l’innovation et de la conception packaging pour les aérosols, la beauté et les soins personnels, les boissons premium et les produits de luxe

Paris, le 31 janvier 2024 – Les organisateurs de la Paris Packaging Week, Easyfairs, ont annoncé une édition record de l’événement avec plus de 14 000 professionnels de l’emballage présents à Paris Expo Porte de Versailles la semaine dernière.

Au total, 14 077 professionnels du packaging étaient présents à l’événement les 17 et 18 janvier, dont 9 923 visiteurs représentant quelque 3 000 marques et agences de design, et 4 154 représentant les 637 exposants. Les chiffres de fréquentation représentent une augmentation de 10,4% par rapport à l’édition précédente de janvier 2023.

Des marques françaises et internationales des marchés des aérosols, de la beauté, des boissons et du luxe – dont les équipes de LVMH, L’Oréal, Chanel, Gucci, Unilever, Estée Lauder, Pernod Ricard, Diageo et Rémy Cointreau – étaient présentes à l’événement.

Josh Brooks, directeur de l’événement à la Paris Packaging Week, a déclaré : « Il y avait un réel dynamisme et une réelle énergie lors de l’événement et, pour moi, cela reflète l’incroyable créativité et l’innovation que nous constatons chaque jour dans cette industrie.

« Nous sommes très chanceux d’attirer le plus haut niveau de fournisseurs, de prescripteurs et de concepteurs d’emballages à l’événement et ce fut un réel plaisir de rassembler cette communauté et de jouer un rôle dans la création de la prochaine génération d’emballages.

« Je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu la Paris Packaging Week si spéciale cette année : nos exposants, nos visiteurs, nos intervenants exceptionnels et nos nombreux partenaires scolaires, associatifs et médias qui soutiennent l’événement.

Outre les centaines de nouveaux produits exposés, des représentants de nombreuses marques, agences de design, fournisseurs d’emballages et associations se sont joints à plus de 100 intervenants sur les quatre scènes de la conférence, dont The Smiley Company, L’Orèal, Guerlain, LVMH, Rémy Cointreau. , les Pentawards, Le Rouge Français, (RE)Set, Kao, Beiersdorf, Berry Global, la FEA et Coty.

En outre, 32 prix et 19 certificats ont été décernés pour récompenser les meilleurs emballages du monde aux lauréats des prestigieux ADF, PCD et PLD Innovation Awards.

À propos de Easyfairs

Easyfairs organise et accueille des événements, rassemblant les communautés pour visiter le futur.

Nous organisons actuellement 200 événements en présentiel dans 14 pays (Algérie, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni) et gérons huit lieux événementiels. en Belgique, aux Pays-Bas et en Suède (Anvers, Gand, Malines-Bruxelles Nord, Namur, Gorinchem, Hardenberg, Malmö et Stockholm).

Nous avons pour passion de « faciliter » la vie de nos clients et d’augmenter le retour sur investissement et le retour à temps des communautés professionnelles grâce à nos formules tout-en-un, notre technologie de pointe et notre approche centrée sur le client. Nos fonctionnalités et initiatives numériques offrent à ces communautés d’excellentes opportunités de réseauter efficacement et de faire des affaires tout au long de l’année.

Le groupe Easyfairs emploie 700 talents très engagés, déploie les meilleurs outils marketing et technologiques et développe des marques à forte attractivité auprès de nos communautés parties prenantes.

Pour la cinquième année consécutive, Deloitte a décerné à Easyfairs le statut de « Entreprise la mieux gérée » en 2023.

Easyfairs est fier de figurer parmi les 20 meilleurs organisateurs d’expositions au monde, selon le classement annuel AMR.

Visitez le futur avec Easyfairs et découvrez-en plus surwww.easyfairs.com

Publicité