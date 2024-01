Paris Olympics News : La Grande-Bretagne dépasse largement les États-Unis et l’Allemagne en termes de ventes de billets alors que les supporters dominent la demande mondiale

Pour la première fois depuis un siècle, la Ville Lumière accueillera les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Sa cérémonie d’ouverture accueille 10 000 concurrents accueillis par un parcours de quatre miles sur les voies navigables scintillantes de la Seine rempli d’un demi-million de spectateurs. La capitale française se prépare à l’événement d’un siècle, en attendant environ 15 millions de visiteurs.

Récemment, les supporters britanniques ont attiré davantage l’attention sur les Jeux olympiques d’été après avoir battu l’Allemagne et les États-Unis en termes de vente de billets, juste derrière Paris. Laisser le monde se poser des questions : pourquoi les Britanniques propulsent-ils la demande mondiale pour Paris 2024 ?

Le classement des JO de Paris a officiellement débuté

Selon le Guardian, les supporters britanniques achètent plus de billets que les supporters d’autres pays étrangers, ce qui indique que l’effet Team GB est bel et bien en cours. Selon Étienne Thobois (directeur général des Jeux olympiques de Paris), la proximité de la France et les effets durables des Jeux de Londres 2012 sont un motif commun d’un regain d’intérêt. Thobois a exprimé son bonheur en partageant, “La Grande-Bretagne est de loin le premier marché en dehors de la France, avec près de 500 000 billets vendus.”

Thobois a également dévoilé une statistique étonnante : 76 % des 10 millions de sièges disponibles à l’achat ont déjà été acquis par 197 pays différents. Après l’Allemagne et le pays voisin de la France, les supporters américains arrivent en troisième position pour le nombre de billets obtenus. Aujourd’hui, alors que la plupart des billets sont vendus, la réalité semble être loin de l’idéal initial alors que les organisateurs des Jeux olympiques de Paris poursuivaient leur noble objectif d’accueillir les Jeux.

Avec 1,5 million de billets supplémentaires disponibles, la deuxième phase de vente des billets est désormais en cours. Cependant, le coût élevé de 2 930 $ pour chacun de ces billets premium met en évidence les inquiétudes croissantes concernant l’accessibilité des Jeux olympiques. Cependant, les fans britanniques apparaissent comme les plus fervents supporters de leur clan, à juste titre.

Qu’est-ce qui donne espoir aux Britanniques pour les Jeux ?

L’équipe GB a réalisé des performances admirables au cours des quatre derniers Jeux, se classant quatrième au classement des médailles à Pékin 2008, troisième à Londres 2012, deuxième à Rio 2016 et quatrième à Tokyo 2020. Le Daily Mail a prédit la semaine dernière que l’équipe GB remporterait la maison. 64 médailles à Paris 2024, soit le même nombre qu’à Tokyo 2020.

Thobois a exprimé sa joie de voir un nombre important de touristes britanniques dans la ville et a déclaré : “L’équipe GB sera certainement un acteur majeur dans le décompte des médailles.” Pendant ce temps, les « prévisions d’or et de médailles au total » de l’Associated Press font état de 17 à 64 médailles pour la Grande-Bretagne.

