Paris NFL 2024 Semaine 2 – Cotes, pronostics et lignes Bears-Texans

« Sunday Night Football » présente la recrue offensive en titre de l’année contre le favori de cette saison lorsque CJ Stroud et les Texans de Houston accueillent Caleb Williams (+165) et les Bears de Chicago.

Après une campagne à 3-13-1, les Texans ont sélectionné Stroud au deuxième rang du classement général en 2023 et sont passés du bas de la division Sud de l’AFC à la tête de la division la saison dernière. Les Bears, qui viennent de terminer une saison à 7-10 au cours de laquelle ils ont terminé à égalité avec le Minnesota pour la pire marque de la NFC Nord, espèrent un revirement similaire sous la direction de leur quarterback de première année.

Les Texans (-320 pour se qualifier pour les playoffs) ont battu de justesse les Colts d’Indianapolis la semaine dernière et sont presque favoris pour un touchdown lors de la semaine 2 contre les Bears (+115 pour se qualifier pour les playoffs), une équipe qui a fait appel à sa défense et à ses équipes spéciales pour remporter une victoire contre les Titans du Tennessee dimanche dernier.

Lignes de jeu

Propagé: Texans -6,5

Ligne d’argent:Ours (+225), Texans (-275)

Plus/Moins: 45,5

Écart de la première moitié : Texans -3,5 (-115), Bears +3,5 (-105)

Total de points des Bears : 19,5 (plus de -110/moins de -120)

Total de points des Texans : 26,5 (plus de -110/moins de -120)

Les accessoires

Passage

CJ Stroud, nombre total de yards par la passe : 274,5 (plus de +110/moins de -140)

Nombre total de passes TD de Stroud : 1,5 (plus de -145/moins de +115)

Caleb Williams, total de yards par la passe : 224,5 (plus de -105/moins de -125)

Total de passes TD de Williams : 1,5 (plus de +150/moins de -200)

Se précipiter

Joe Mixon total de yards au sol : 69,5 (plus de -115/moins de -115)

D’Andre Swift total de yards au sol : 44,5 (plus de +105/moins de -135)

Réception

Nombre total de yards reçus par Nico Collins : 69,5 (plus de -100/moins de -130)

Yards de réception totaux de DJ Moore : 59,5 (plus de -145/moins de +115)

Total de yards reçus par Stefon Diggs : 49,5 (plus de -125/moins de +105)

Total de yards reçus par Tank Dell : 59,5 (plus de +110/moins de -140)

Dalton Schultz, total de yards reçus : 29,5 (plus de -120/moins de -110)

Choix favoris

Joe Mixon a réalisé un gros match lors de la semaine 1 et semble être en mesure d’en réaliser un autre dimanche soir. Grace Hollars/USA TODAY Network via Imagn Images

Joe Mixon 70+ yards au sol (-110), Mixon 1+ TDs (-140), Caleb Williams moins de 224,5 yards à la passe (-125) ; Les trois pari combiné (5-1)

Choix de l’éditeur 2 Connexes

En utilisant une attaque équilibrée avec une attaque au sol d’élite, les Texans sont partis sur la route lors de la première semaine et ont vaincu une équipe coriace des Indianapolis Colts avec des aspirations aux playoffs. Les Bears ont remporté leur première victoire à domicile contre une équipe des Tennessee Titans en pleine reconstruction, malgré une attaque de passe anémique et une défense au sol qui a été constamment sapée par les Titans. Toutes ces tendances entrent en jeu ici.

Alors que Stround et l’attaque de passe des Texans ont été efficaces contre les Colts, Houston s’est appuyé fortement sur Mixon pour mener l’attaque au sol, et il a répondu avec un record personnel de 30 courses pour 159 yards et un touchdown. Les défenses doivent respecter la passe d’élite de Stroud, donnant à Mixon des fronts légers qu’il peut exploiter avec sa course puissante. Les Bears, quant à eux, ont cédé 103 yards et un touchdown en 20 courses aux running backs des Titans, illustrant la faiblesse potentielle de l’unité contre une attaque beaucoup moins équilibrée et puissante que celle à laquelle ils seront confrontés dimanche.

De l’autre côté du ballon, le quarterback débutant Williams a eu du mal dans les airs contre les Titans lors de ses débuts en saison régulière, complétant 14 des 29 passes pour seulement 93 yards malgré une défense qui se classe 21e dans la NFL avec un score FPI défensif de -0,3. Les Texans sont plus forts de ce côté du ballon, se classant 11e de la ligue en FPI défensif. Au cours de la première semaine, ils ont limité Anthony Richardson à seulement 9 passes sur 19 pour 212 yards, dont plus de la moitié sur deux longues passes de touchdown. Williams est au début de son développement et il est peu probable qu’il fasse un tel bond entre les semaines 1 et 2 pour plus que doubler ses yards de passe à l’extérieur contre une meilleure défense. André Snellings

Tendances des paris

Avec l’aimable autorisation d’ESPN Stats & Information

Les unders de « Sunday Night Football » ont un bilan de 27-10 au cours des trois dernières saisons. Les unders en prime time ont un bilan de 71-44-1 au cours de cette période.

Les Texans n’ont pas terminé favoris avec au moins 6 points d’avance depuis la semaine 16 de 2020 (-7,5 contre les Bengals de Cincinnati).

Les Texans ont un bilan de 6-16-1 ATS en tant que favoris depuis 2019. Stroud a un bilan de 3-5 ATS en tant que favori.

Les Bears ont un bilan de 11-17 ATS en tant qu’outsiders sous la direction de l’entraîneur-chef Matt Eberflus (14-27 ATS depuis 2021).

Depuis 2020, les Bears ont un bilan de 5-10 ATS dans les matchs aux heures de grande écoute.

