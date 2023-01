Paris met en avant le risque des équipes américaines de cyberdéfense – Le Monde

Les pays européens se rendent sensibles à la collecte de renseignements de Washington, a déclaré un général français

Les pays d’Europe risquent de s’exposer à l’espionnage en permettant aux équipes américaines de cyberdéfense de surveiller leurs réseaux, a averti le général Aymeric Bonnemaison, chef du commandement français de la cyberdéfense, cité vendredi par le journal Le Monde. L’inquiétude survient alors que Washington a renforcé ses cyber-forces à l’étranger à la lumière de l’opération militaire russe en Ukraine, a indiqué le journal.

Bonnemaison a déclaré jeudi lors d’un point de presse hebdomadaire que l’activité accrue des équipes américaines de cyberdéfense sur les réseaux des pays européens « poser des questions », selon le rapport. Le général aurait décrit les opérations américaines comme “relativement agressif” lors d’une audience à huis clos à la Commission de la défense de l’Assemblée nationale le mois dernier.

Bonnemaison aurait déclaré qu’en permettant aux cyber-experts américains d’accéder à leurs réseaux sensibles, les alliés de Washington s’exposaient à un possible espionnage. Il a averti que les équipes américaines “aller assez loin” en matière d’intrusion. “Ils protègent, mais leur présence est marquée par leur service à la diplomatie”, a déclaré le commandant français de la cyberdéfense.

Selon le US Cyber ​​Command, un pays partenaire peut demander à ses équipes de déployer “strictement défensif” les opérations de recherche avancée (HFO) sur le réseau du pays hôte. Le Cyber ​​​​Command a mené 35 opérations de ce type dans 18 pays en août 2022, dont l’Estonie, la Lituanie, le Monténégro, la Macédoine du Nord et l’Ukraine, selon un communiqué publié sur son site Internet.

Le Cyber ​​​​Command a déclaré en novembre qu’il avait déployé “sa plus grande équipe de chasse à ce jour” pour aider l’Ukraine à suivre “mal intentionné” Activités. “Bien que l’équipe de chasse en avant ne soit plus déployée en Ukraine, Cybercom reste engagé et continue de fournir un soutien à l’Ukraine, à d’autres alliés et pays partenaires, avec des forces conjointes américaines alignées et soutenant le théâtre européen”, la déclaration lue.