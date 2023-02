Paris Jackson porte une tenue corset blanche à la soirée Grammy : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : GIO / BACKGRID

Paris Jackson, 24 ans, avait l’air élégante et confiante lors de sa dernière sortie publique. La fille de Michael Jackson a porté un corset blanc et un pantalon en velours marron alors qu’elle se rendait à une pré-soirée des Grammy Awards à Los Angeles, en Californie. Elle portait également de grosses bottes à plateforme marron et accessoirisées de plusieurs colliers, bracelets et bagues alors que ses cheveux mi-longs étaient baissés.

La belle portait un sac à main assorti à sa tenue sur une épaule et tenait un manteau marron foncé dans une main. Elle a tenté de protéger son visage des caméras avec son autre main à un moment donné et avait un maquillage flatteur. D’autres stars comme Kate Beckinsale ont également été aperçus entrant dans la fête, qui a célébré les prochains Grammy Awards 2023, qui ont lieu dimanche.

La dernière sortie de Paris survient quelques jours seulement après qu’elle s’est présentée à la première du tapis rouge de Paméla Andersonle documentaire de Netflix, Paméla : une histoire d’amour. Elle avait fière allure dans une longue robe marron soyeuse avec des bretelles spaghetti et une fente. Elle portait également des talons à plateforme assortis et avait une partie de ses cheveux relevée tandis que des mèches pendaient sur les côtés de son visage.

En plus de poser sur le tapis dans la robe, Paris s’est rendue sur sa page Instagram pour partager un selfie miroir de la même nuit. La publication a reçu de nombreux commentaires remplis de compliments de la part de ses abonnés. “Tu es belle”, a écrit un fan tandis qu’un autre l’a appelée “tout simplement adorable”. Beaucoup d’autres ont partagé leur bonheur pour sa vie bien remplie et mouvementée et certains sont même allés jusqu’à suggérer que son défunt père serait très fier d’elle.

Quelques jours avant la première, la chanteuse a fait la une des journaux avec une sortie décontractée au restaurant Catch Steak à Los Angeles. Elle portait un haut transparent à manches courtes qui laissait voir son soutien-gorge et un pantalon marron avec des bottes épaisses assorties alors qu’elle marchait à côté de son amie. Elle portait également un pull rayé et avait les cheveux détachés alors qu’elle ajoutait du rouge à lèvres rouge à son look à la mode.

