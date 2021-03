« C’était difficile, une bénédiction, un privilège de pouvoir vivre autant de choses à un jeune âge », a répondu Paris. « Et mon père était vraiment doué pour s’assurer que nous étions cultivés, nous assurer que nous étions éduqués, et pas seulement nous montrer les paillettes et le glamour, comme des hôtels cinq étoiles dans les hôtels. Mais c’était aussi comme, nous avons tout vu . Nous avons vu des pays du tiers monde et nous avons vu comme, chaque partie du spectre. «

Le roi de la pop, qui a dansé avec le top model dans son clip de 1991 « In the Closet », a élevé Paris et ses frères Michael Joseph « Prince » Jackson Jr. et Prince Michael « Couverture » Jackson II aux États-Unis, y compris au célèbre Neverland Ranch du chanteur en Californie du Sud, et à l’étranger.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy