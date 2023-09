Paris Jackson met fin aux commentaires la qualifiant de « vieille et hagarde » dans une publication sur les réseaux sociaux

Paris Jackson met fin aux commentaires critiques sur son apparition sur les réseaux sociaux.

La fille unique de Michael Jackson a assisté à l’événement beauté « Rouge Stiletto » de Christian Louboutin lors de la Fashion Week de Paris et a partagé une vidéo d’elle sur le tapis rouge sur Instagram plus tôt cette semaine.

Les gens ont répondu à son look, une combinaison profonde et un look audacieux pour les lèvres et les paupières, avec des commentaires moins que positifs.

« Oh mon Dieu, elle a l’air si vieille que je ne la déteste pas, je l’aime bien mais je ne me souviens pas du moment où elle a vieilli aussi vite », a écrit une personne, qui a ajouté, « peu importe à quoi elle est belle. »

« Elle est jolie mais a l’air plus vieille que moi mdr », a écrit un autre.

« Il a vraiment l’air d’avoir plus de 25 ans », a déclaré un troisième.

D’autres ont tenté de la défendre, affirmant que l’éclairage intensifiait son regard et la faisait paraître plus âgée.

« Détendez les gens, la lumière provoque une ombre sur son visage. De toute façon, pourquoi la vieille est-elle une telle étiquette pour des normes de beauté indésirables !? Elle est belle et mérite d’être traitée avec gentillesse », a écrit quelqu’un.

Jackson n’a pas laissé les critiques l’empêcher de répondre de manière effrontée peu de temps après.

Dans une vidéo, apparaissant sans maquillage et ses cheveux en chignon en désordre, Jackson a écrit: « Ce n’est pas un filtre, pas de maquillage et un éclairage régulier pour les gens qui ont écrit des commentaires vraiment merdiques sur mon âge et mon hagard lors de ma dernière vidéo.

« J’ai littéralement 25 ans. Juste jeune et hagard, merci beaucoup. »

Jackson a fait des commentaires sur son apparence dans le passé.

Dans une vidéo hommage à son défunt père, elle a expliqué pourquoi elle ne publie pas toujours sur son père le jour de son anniversaire. Ce faisant, elle a tiré ses cheveux en chignon. Ce faisant, elle a révélé des poils aux aisselles qui ont incité les trolls dans les commentaires, l’accusant de vouloir se montrer et affirmant qu’elle n’était pas hygiénique.

« Je n’attachais pas mes cheveux pour montrer mes poils sous les aisselles », a écrit Jackson sur X, anciennement Twitter. « Je ne l’ai pas rasé depuis des années et j’oublie qu’il est là tout le temps. Reprenez-vous.

« Je relevais mes cheveux pour montrer ma mâchoire coupante en verre. »