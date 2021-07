Paris Jackson, Matt Bomer sur la nouvelle série FX

Lorsque Matt Bomer et Paris Jackson ont découvert que « American Horror Stories » ramènerait les téléspectateurs à la maison originale du meurtre, ils ne pouvaient pas dire non.

« Je courais partout pour prendre des photos et j’étais un geek à ce sujet », révèle Jackson.

« Horror Stories » de FX est une anthologie dérivée de la série à succès « American Horror Story », chaque épisode présentant un conte et un casting d’horreur différents. L’ouverture en deux parties, « Rubber (wo) Man », qui a été créée jeudi (et est maintenant diffusée sur Hulu), suit une nouvelle famille – deux nageoires de maison (Bomer et Gavin Creel) et leur fille sadique, Scarlett (Sierra McCormick) – qui emménagent dans la tristement célèbre Murder House de la saison 1 de la série originale.

Vous verrez des liens familiers avec « AHS », y compris un costume en caoutchouc infâme, un camée d’Infanata (les restes cousus de l’enfant vivant dans le sous-sol de la maison du meurtre) et le retour de Bomer, qui a joué le rôle de l’amant de la comtesse. Donovan dans « American Horror Story: Hotel ».

Dans la nouvelle série, Bomer incarne Michael, le père aimant d’une lycéenne tueuse en série et le mari d’un coparent frustré.

Son objectif? « Essayer de garder sa famille unie, essayer d’empêcher sa fille de dérailler… et garder son mariage intact », dit Bomer.

« Même si cette famille est en quelque sorte agrandie et sensationnaliste, le cœur de l’histoire de Michael réside dans les craintes que beaucoup de parents ont en 2021″, a déclaré Bomer. « Comment rester connecté à votre fille qui s’engage sur une voie que vous avez l’impression de ne pas pouvoir contrôler ? »

Bomer, qui est marié etfier père de trois fils, dit que jouer Michael était « gratifiant ».

« C’est un privilège de jouer le rôle d’un parent homosexuel », dit-il. « Je voulais donner à ces relations le respect qu’elles méritaient, car je pense que le monde a besoin de voir et de normaliser… que les parents homosexuels ont leurs propres problèmes avec leurs enfants. »

En revanche, Paris Jackson, qui a fait ses débuts dans la franchise d’horreur, qualifie son personnage – la camarade de classe de Scarlett Maya – de « vindicatif » et de « difficile à comprendre ».

« Je ne sais pas vraiment s’il existe un moyen de la décrire dans un langage approprié. Tous les mots que j’utiliserais sont considérés comme inappropriés », plaisante Jackson.

Maya prétend vouloir une aventure romantique avec Scarlett (McCormick), seulement pour l’humilier publiquement et la dénoncer lors d’un livestream enregistré secrètement. Jackson admet qu’elle était initialement « furieuse » de représenter un personnage aussi méchant, surtout après avoir lutté avec sa propre identité sexuelle à l’adolescence.

« Juste l’idée que quelque chose comme ça se produise me fait bouillir le sang », dit Jackson. « Je me souviens… d’avoir été en conflit avec ma sexualité et confus à 15, 16 ans. Je me souviens avoir eu des questions et ne pas vraiment savoir comment me présenter ou comment m’y prendre. »

Cependant, ce qui l’a aidée à entrer dans le personnage, c’est de comprendre que Maya essaie juste de faire face à sa sexualité, même si c’est d’une manière malsaine.

« Maya a des sentiments pour Scarlett, et elle essaie de le cacher et de l’enterrer, mais il est clair que ses amis ne pensent pas que ça va. Alors elle fait ce qu’elle peut pour mettre ses amis à l’aise et ne pas leur faire savoir qui elle est vraiment. «

Alors, à quoi les téléspectateurs peuvent-ils s’attendre la semaine prochaine ? Jackson, qui regarde la franchise « AHS » depuis sa création en 2011, a déclaré que les téléspectateurs de la nouvelle série d’anthologies seraient récompensés par d’autres rappels.

Les autres acteurs incluent Kaia Gerber, Billie Lourd, Charles Melton et Danny Trejo.

Bomer ajoute que l’imprévisibilité de la série est ce qui la rend si unique. « Ce n’est pas une saison prolongée de la série, c’est un nouveau monde, une nouvelle histoire chaque semaine… vous ne savez pas ce que vous allez avoir, et il y a tellement de choses qui sont séduisantes à ce sujet. »