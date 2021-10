Paris Jackson étourdit en robe bleue avec décolleté plongeant à la Fashion Week de Paris – Voir la photo

La fille du roi de la pop était magnifique lorsqu’elle est arrivée dans une tenue bleue brillante pour un défilé de mode à Paris, en France.

Paris est à Paris ! Paris Jackson, C’est. La mannequin et musicienne de 23 ans était magnifique lorsqu’elle est arrivée au Vivienne Westwood défilé de mode dans le cadre de la Fashion Week de Paris le samedi 2 octobre. Paris était fabuleuse dans la robe bleu foncé plongeante, qui avait ses nombreux tatouages ​​​​sur ses bras et sa poitrine en plein écran. Elle portait également une paire de talons bleu vif assortis, alors qu’un homme l’accompagnait à l’événement. Elle a accessoirisé avec une paire de boucles d’oreilles en diamant et un collier de perles avec un pendentif dessus.

Paris a également donné aux fans un aperçu des coulisses de sa préparation pour le spectacle sur son histoire Instagram. Elle s’est montrée en train de se taquiner les cheveux avant l’événement, puis une photo de son profil une fois prête ! Elle a également posté quelques vidéos de mannequins marchant en fugue au salon ! Elle a posté une autre tenue incroyable sur son Instagram samedi, où elle portait un haut en cuir noir et une jupe dorée bouffante. Elle a sous-titré la photo avec la phrase « ma deuxième maison » écrite en français.

Paris est une pop star en retard celui de Michael Jackson deuxième enfant et fille unique. Elle a deux frères: Prince, 24, et Prince Michael Jackson II, 19 ans, qui était également connu pour le surnom de « Couverture ». Michael avait 50 ans lorsqu’il est décédé en juin 2009, et Paris a notamment prononcé un discours émouvant lors de son service commémoratif, alors qu’elle avait 11 ans. Elle a également expliqué ce que c’était que d’avoir le «roi de la pop» comme père dans une interview en mars. «Mon père était vraiment doué pour s’assurer que nous étions cultivés, s’assurer que nous étions éduqués, et pas seulement nous montrer comme le faste et le glamour, comme les hôtels, les endroits cinq étoiles. C’était aussi comme si nous avions tout vu. Nous avons vu des pays du tiers monde. Nous avons vu chaque partie du spectre », a-t-elle déclaré.

Paris a suivi les traces de son père et a poursuivi une carrière musicale. Sa sortie la plus récente était le single « adagio », qu’elle a interprété avec les rockers alternatifs de l’orchestre de Manchester. Plus tôt en 2021, elle a sorti un autre single, intitulé « Low Key in Love ». Elle a sorti son premier album fané en 2020.