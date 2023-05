Paris Jackson donne une performance au BottleRock Napa Valley Festival – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Divertissement de Londres / SplashNews.com

Paris Jackson, 25 ans, a fait une impression durable lorsqu’elle s’est produite avec son groupe au BottleRock Napa Valley Festival ce week-end. La fille de Michael Jackson a secoué un haut court graphique blanc sans manches et un pantalon à carreaux rouge clair et foncé alors qu’elle chantait son cœur et jouait de la guitare devant la foule qui la soutenait. Elle avait également ses longs cheveux, qui étaient teints de différentes couleurs, et affichait ses tatouages ​​​​au bras.

Sa première performance énergique, qui a duré 45 minutes et a été vue dans une vidéo qu’elle a partagée, aurait été suivie d’une seconde sur le Jam Cellers Jampad. Celui-ci était plus court, ne durait que 20 minutes, mais était tout aussi génial. D’autres artistes du festival inclus Duran Duran, Lizzo, Nil Rodgers, Carly Rae Jaspen, Ponts Léon, Tové Lo, Argile prudente, Le fiasco de Lupe, Étoile de chienet beaucoup plus.

La performance de Paris à BottleRock intervient peu de temps après la sortie de son nouveau single, « Bandaid ». Avant cela, elle a sorti son single « Just You » en 2022, et ne semble pas reculer en ce qui concerne son amour pour la musique.

Lorsque la talentueuse chanteuse ne fait pas la une des journaux avec ses performances et ses sorties musicales, elle le fait avec ses sorties décontractées. Le mois dernier, elle a été photographiée portant une Iggy Pop crop top et short en jean alors qu’elle promenait son chien à Los Angeles, en Californie. Elle a également ajouté des bottes marron à semelles noires à son look car ses cheveux étaient détachés et elle a accessoirisé avec des lunettes de soleil.

À peine deux semaines avant cette sortie, elle s’est présentée à une soirée Coachella organisée par Lucky. Elle portait un haut de bikini noir avec un jean auquel étaient attachés des morceaux de flanelle. Elle a également ajouté des bottes à talons noires avec des lacets rouges et avait les cheveux relevés en un chignon haut alors qu’elle accessoirisait à nouveau avec des lunettes de soleil.

