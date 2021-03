« Donc nous avons grandi autour de tout ça et j’ai l’impression que tout ça influence d’une manière ou d’une autre mes trucs et si vous écoutez mon album même il y a une bande originale de film comme des influences comme Hans Zimmer et Danny Elfman, ainsi que comme des groupes de rock comme Radiohead et Manchester Orchestra. «

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy