Paris Jackson devient torride avec sa co-star Sierra McCormick dans le nouveau spin-off American Horror Stories

PARIS Jackson devient torride avec sa co-star Sierra McCormick dans le nouveau spin-off d’horreur American Horror Stories.

Il a été révélé en avril comment celui de Michael Jackson Le joueur de 23 ans sera la vedette de la très populaire série d’anthologies sur FX.

5 Paris Jackson s’attaque à sa co-vedette d’American Horror Stories, Sierra McCormick Crédit : TNI Presse

Dans les scènes sexy, Paris peut être vu se défouler avec Sierra alors que le couple s’embrasse.

Les choses deviennent très chaudes entre les deux femmes alors qu’elles partagent un baiser.

Les scènes sont du premier épisode de la nouvelle Histoires d’horreur américaines séries.

Dans la série, le personnage de Sierra, Scarlett, devient obsédé par sa jolie mais méchante camarade de classe Maya, interprétée par Paris.

5 La paire profite d’un baiser torride à l’écran Crédit : TNI Presse

La production de la dixième série d’AHS a commencé en avril, après avoir été précédemment interrompue en raison de la pandémie.

Paris rejoint un casting stellaire comprenant Sarah Paulson, Macaulay Culkin et la fille de Cindy Crawford, Kaia Gerber.

Macaulay est le parrain de Paris Jackson, après avoir rencontré son père Michael Jackson dans les coulisses de « Casse-Noisette » en 1990, et a formé une forte amitié.

L’enfant acteur et star de Home Alone a déclaré sur WTF Podcast: « Je vais vous avertir maintenant, je suis très protecteur envers elle (Paris), alors faites attention.

5 Le personnage de Paris Maya séduit Scarlett, joué par Sierra Crédit : TNI Presse

5 Les scènes sexy se déroulent dans le premier épisode d’American Horror Stories Crédit : TNI Presse

5 La paire peut être vue en train de se défouler dans l’épisode d’ouverture Crédit : TNI Presse

« Je suis un livre très ouvert quand il s’agit de choses mais comme avec elle, elle est aimée de moi. »

L’enfant acteur fréquentait les chanteurs pop Neverland Ranch et a défendu son nom devant les tribunaux à plusieurs reprises.

Afficher le créateur Ryan Murphy a révélé que l’intrigue AHS sera divisée en deux mini-saisons.

En mars, il a publié une vidéo cryptique sur les réseaux sociaux disant que la nouvelle série s’intitulera American Horror Story : Double Feature.

Murphy a également déclaré aux fans qu’il comprendrait « une histoire au bord de la mer et une au bord du sable ».

Paris a une année chargée car selon IMDB, elle joue dans The Space Between, un film sur un musicien de rock plus âgé qui perd la raison.

En 2021, elle incarne également Jésus dans le film Habit, sur une fêtarde déguisée en religieuse.

Auparavant, elle a joué dans Gringo en 2018 et Scream: The TV Series en 2019.