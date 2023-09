Paris interdit les scooters électriques après un vote écrasant pour interdire les véhicules de location | Nouvelles du monde

Une interdiction de la location de scooters électriques en libre-service est entrée en vigueur à Paris après que les habitants de la capitale française ont voté massivement contre.

Cette décision intervient après une augmentation du nombre d’accidents et de plaintes de la part des citoyens.

Les entrepreneurs Lime, Dott et Tier disposaient d’une flotte totale de 15 000 scooters électriques entre eux, dispersés dans la ville et qui ne sont plus autorisés à ce jour.

Les scooters électriques privés ne sont pas concernés par l’interdiction.

Près de 90 % des plus de 103 000 Parisiens qui ont voté en avril ont soutenu l’interdiction des trottinettes électriques.

Le trio d’entrepreneurs a critiqué les « méthodes de vote restrictives » dans une déclaration commune après les résultats, affirmant qu’il s’agissait d’un « pas en arrière » pour le transport durable avant les élections de 2024. Paris Jeux olympiques.

Cependant, le vote a été salué comme une victoire pour les militants de la sécurité routière qui ont évoqué une augmentation du nombre de blessés et de décès parmi les utilisateurs de scooters électriques.

Trois décès et 459 blessés ont été attribués aux scooters électriques à Paris l’année dernière, contre un mort et 353 blessés en 2021.

Mercredi, deux jours seulement avant le début de l’interdiction, une jeune fille de 12 ans aurait été tuée sur un scooter électrique après avoir été heurtée par une voiture à Chessy, dans la banlieue est de Paris, a rapporté le journal français Le Parisien.

Les scooters ont également été décrits comme une horreur et une menace pour la circulation par de nombreux résidents mécontents.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, avait déjà fait campagne pour interdire la location de scooters électriques pour des raisons de sécurité, de nuisance publique et d’environnement.

En savoir plus:

La batterie d’un vélo électrique a explosé comme une grenade dans une maison familiale

Les propriétaires sont invités à vérifier si les chargeurs sont appropriés

Image:

La maire de Paris, Anne Hidalgo, avait déjà fait campagne pour bannir le système des trottinettes électriques. Photo : AP





Les scooters électriques ont été introduits il y a cinq ans et ont gagné en popularité parmi certains Parisiens et touristes qui cherchaient à éviter les transports en commun ou ne possédaient pas leur propre véhicule.

Ils pouvaient être loués et déposés dans la ville au hasard par le passager dans le cadre de ce qu’on appelait un système de « flottement libre ».