Les rats parisiens, visibles par la plupart des humains dans la ville, ne font pas l’actualité. Après tout, comme dans de nombreuses grandes villes du monde, les rongeurs font partie du quotidien dans la Ville Lumière. Ce qui est nouveau, c’est l’intention officielle d’élaborer un plan de « cohabitation » pacifique avec les rongeurs.

Après des décennies de lutte contre eux, Hôtel de Ville de Paris a maintenant réuni un comité pour étudier les moyens de coexister avec la vermine et développer une approche différente pour y faire face qui est, selon l’adjoint au maire de la ville chargé de la santé publique, « efficace » et « pas insupportable » pour les Parisiens.

Comme l’explique Politico, « la maire de Paris, Anne Hidalgo, a un message pour les rats qui envahissent la Ville Lumière : pourquoi ne pouvons-nous pas être amis ?

Des rats aussi présents que des monuments publics

Comme à Londres, à New York et dans de nombreuses autres grandes villes du monde, les rats à Paris font partie de la vie quotidienne et les gens sont tellement habitués à leur présence que les médias locaux plaisantent en les faisant partie du « décor parisien peu recommandable ». Les voir dans les restaurants n’est généralement pas une raison de s’alarmer et si vous vous plaignez, la plupart du temps, un serveur vous dira simplement de ne pas vous inquiéter.

Paris est en effet la quatrième ville la plus infestée de rats au monde, après Deshnoke en Inde, Londres et New York, avec plus de rongeurs résidents (six millions) que d’humains (2,1 millions) qui y vivent.

Paris et ses rats ont « une longue histoire », rapporte Le Point. Au fil des siècles, ils ont été présents d’une manière ou d’une autre dans la vie quotidienne. “Au XIXe siècle, les rongeurs pullulaient dans les égouts, brillaient sur les tréteaux, finissaient dans des gants ou dans des marmites”, note le magazine.

« La cohabitation de Paris avec ses rats n’est pas nouvelle… Depuis des siècles, les rongeurs sont les plus anciens compagnons des habitants de la capitale, suscitant à la fois dégoût, hystérie, légendes et fantasmes.

Rappelez-vous le film d’animation Ratatouille?

Encore plus d’histoire sur les rats

Les rats ont été le principal vecteur de prolifération de la peste bubonique au XIVe siècle, qui a tué près de la moitié de la population. Au fil du temps, ils ont été entraînés à participer à des spectacles, des courses et des combats.

Ils ont été tués à l’arsenic et pourchassés pour de l’argent, Le Point explique : « La ville faisait appel à des « ratiers », véritables professionnels de l’éradication, qui rapportaient les queues des animaux morts à la Mairie pour récolter des primes. Plus de 2 500 rats pourraient être tués en une seule nuit… Les peaux étaient récupérées pour être vendues aux tanneurs au prix de 10 centimes pièce pour fabriquer les derniers gants chics, recherchés par les dandys et les dames de Londres.

Lors du siège de Paris en 1870, pendant la guerre franco-prussienne, les rats sont même devenus un aliment de base clé pour les habitants affamés. « Bien préparées, cuites pour éviter toute intoxication, elles remplissaient le ventre des plus affamés – on disait que leur viande était proche de celle de l’oiseau. Durant cet hiver 1870, le rat n’a jamais été aussi proche des Parisiens.

Déchets et grèves

La maire de Paris Anna Hidalgo a expliqué qu’en plus de la campagne de « prévention » et de « verbalisation » des habitants, la ville maintient toujours la campagne d’éradication commencée en 2017 lorsque la ville a installé des milliers de nouvelles poubelles et des pièges mortels car les déchets au sol « est la cause majeure de la multiplication… des rats ».

Hidalgo a été sévèrement critiqué pour ne pas avoir fait davantage pour éliminer le nombre de rongeurs, en particulier au début de cette année, pendant et après les grèves municipales de mars qui ont eu lieu dans tout le pays pour protester contre le président. Emmanuel MacronLe relèvement de l’âge de la retraite a entraîné une accumulation d’ordures dans toute la ville.

« Les humains et les rats peuvent-ils vivre ensemble ? se demande CNN. “Paris essaie de le savoir.”

La nouvelle initiative fait partie d’une étude en cours connue sous le nom de Projet Armageddonœuvrant pour « contribuer à la gestion des rats parisiens et développer une meilleure connaissance de la biodiversité urbaine ».

Selon la mairie, même si « les rats de Paris ne présentent pas de risque ‘significatif’ pour la santé publique », la ville demande au Haut Conseil de la Santé Publique de donner son avis scientifique. Néanmoins, “cela ne veut pas dire qu’il faut laisser les rats errer dans la ville”.

Parallèlement, les organisations de défense des animaux ont applaudi l’initiative de la ville. “Les rats sont présents à Paris, comme dans toutes les grandes villes françaises, donc la question de la cohabitation se pose forcément”, a déclaré l’association de défense des animaux Paris Animaux Zoopolis.

Pour les écologistes, « les rats sont utiles à l’écosystème et la « peur anormale » qu’ils provoquent est « injustifiée ».

