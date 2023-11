Paris honore la parole manuscrite en aménageant 1.700 pupitres pour une dictée publique : NPR

AILSA CHANG, HÔTE :

Les ordinateurs ont remplacé le stylo et le papier dans la plupart des écoles américaines, mais les enfants français apprennent toujours à écrire en cursive. Dans un pilier de la vieille école de l’éducation française, le dicté, ou dictée, prospère. Eleanor Beardsley de NPR en a plus.

PERSONNE NON IDENTIFIÉE #1 : (Parlant français).

ELEANOR BEARDSLEY, BYLINE : Pendant une journée cet été, l’emblématique avenue des Champs-Élysées à Paris a été transformée en une salle de classe géante à ciel ouvert. La circulation a été bloquée et 1.700 guichets installés devant l’Arc de Triomphe pour un événement populaire, une dictée publique. Quiconque a étudié le français connaît l’importance de ce rituel. Un enseignant lit un passage, généralement tiré de la littérature française, et les élèves doivent l’écrire en luttant contre la phonétique, la grammaire, la conjugaison et l’orthographe, sans parler des accents et de l’accord de genre. Mais cela ne décourage pas Nadia Marinkovich (ph), qui a amené son mari et ses enfants.

NADIA MARINKOVICH : (Par l’intermédiaire de l’interprète) J’ai pensé que ce serait formidable de participer. Cela me fait penser à ma jeunesse et à mes années d’école, et je me sens tellement nostalgique.

FREDERIC : (parlant français).

BEARDSLEY : Son mari Frédéric (ph) est beaucoup moins nostalgique. Il dit qu’il était très mauvais avec les dictées, mais il admet que l’exercice reste important.

FREDERIC : (parlant français).

BEARDSLEY : « La langue française est compliquée », dit-il. “Les dictées tout au long de votre jeunesse sont le seul moyen de la maîtriser. C’est pourquoi elles font tant partie de notre culture.”

PERSONNE NON IDENTIFIÉE #1 : (Parlant français).

BEARDSLEY : Cinquante mille personnes se sont inscrites pour se présenter aux trois dictées. Cinq mille ont été choisis pour participer à trois tours distincts. Les participants sont âgés de 10 à 92 ans. Amande (ph), 80 ans, qui préfère ne pas donner son nom de famille, dit qu’elle n’arrive pas à croire tous les jeunes qui participent.

AMANDE : (parlant français).

BEARDSLEY : “Je suis étonnée”, dit-elle. “Ils sont toujours sur leurs smartphones et iPads. Je ne pensais pas que les jeunes savaient encore écrire ou épeler.”

PERSONNE NON IDENTIFIÉE #1 : (Parlant français).

BEARDSLEY : De nombreux locuteurs non natifs participent également. La touriste britannique Kate Kennedy (ph) est une spectatrice. Elle a étudié le français à l’université.

KATE KENNEDY : Donc, je sais un peu qu’ils organisent ce genre de compétitions, mais je ne l’avais jamais vu en réalité. Ainsi, au Royaume-Uni, de nos jours, nous ne faisons plus vraiment de dictée à l’école. C’est donc assez intéressant pour moi. Ouais.

PERSONNE NON IDENTIFIÉE #1 : (Parlant français).

BEARDSLEY : Au 19ème siècle, la folie des dictées a balayé la France. En 1857, l’impératrice Eugénie charge un auteur bien connu de rédiger un dicté avec tous les pièges de la grammaire française à proposer comme jeu d’après-dîner. On raconte que l’empereur Napoléon III a commis 75 erreurs sur la fameuse dictée de Prosper Mérimée, toujours d’actualité.

(EXTRAIT SONORE DE L’ENREGISTREMENT ARCHIVÉ)

PERSONNE NON IDENTIFIÉE #2 : (Parlant français).

BEARDSLEY : Au cours des années 1980, les Français se rassemblaient chaque semaine autour de leur téléviseur pour suivre la dictée d’un animateur d’une émission littéraire populaire.

(EXTRAIT SONORE DE L’ENREGISTREMENT ARCHIVÉ)

PERSONNE NON IDENTIFIÉE #2 : (Parlant français).

(APPLAUDISSEMENTS)

PERSONNE NON IDENTIFIÉE #3 : (Parlant français).

BEARDSLEY : Marc-Antoine Jamet est président du Comité des Champs-Elysées qui a organisé l’événement.

MARC-ANTOINE JAMET : (parlant français).

BEARDSLEY : “Nous ne voulons pas seulement être connus comme une avenue commerçante frivole”, dit-il. “Nous voulions confronter une grammaire et une syntaxe lourdes pour montrer que nous sommes aussi concernés par la langue et la littérature.” Jamet dit qu’ils l’ont également fait pour fédérer les Français de tous horizons autour de leur langue. Cela semble avoir fonctionné, à en juger par la diversité des participants.

JAMET : (parlant français).

BEARDSLEY : “Et enfin”, dit Jamet, “nous visons un record du monde Guinness – le plus grand nombre de personnes rassemblées pour une dictée.”

(EXTRAIT SONORE DE CLOCHE)

BEARDSLEY : Et ils sont partis.

PERSONNE NON IDENTIFIÉE #4 : (Parlant français).

BEARDSLEY : Le lecteur récite le passage à vitesse normale, puis le répète lentement, en appelant la ponctuation, qui compte également. Le vainqueur du deuxième tour de dictée sans erreur est le livreur de pizza parisien Michel Yansonou (ph) du Bénin, pays d’Afrique de l’Ouest. Il dit qu’il aime tester son niveau lors de dictées publiques.

MICHEL YANSONOU : (Par l’intermédiaire de l’interprète) Ayant grandi au Bénin, j’ai fait beaucoup d’erreurs sur mes dictées. Mais j’avais une tante qui était enseignante et elle me mettait une énorme pression pour que je travaille plus dur et que je m’améliore.

BEARDSLEY : Yansonou dit que sa tante est maintenant partie, mais il pense toujours à elle chaque fois qu’il s’assoit pour une dictée. Eleanor Beardsley, NPR News, Paris.

