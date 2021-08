Paris Hilton veut être une mère solidaire | Nouvelles des gens

Los Angeles : la mondaine et entrepreneure Paris Hilton sera une mère « de soutien et amusante » lorsqu’elle aura des enfants.

Hilton a récemment faussement annoncé qu’elle attendait son premier enfant, et bien qu’elle ne soit pas réellement enceinte, elle aspire à devenir parent à l’avenir, rapporte femalefirst.co.uk.

Elle a déclaré: «Je veux être comme ma mère – comme leur meilleure amie, où ils ont l’impression de pouvoir venir me parler de tout. Très favorable et amusant et ludique.

« J’ai hâte de faire toutes les choses amusantes pour les enfants ensemble et d’avoir des fêtes d’anniversaire incroyables pour eux. Célébrez le Père Noël pour Noël et le lapin de Pâques et la fée des dents et tous ces moments vraiment mignons et spéciaux. Je veux juste que mes enfants se sentent si aimés, si chanceux et heureux.

Hilton, qui est fiancée à la belle Carter Reum, a déjà congelé ses œufs pour s’assurer qu’elle pourra avoir des enfants quand elle sera prête.

Elle a déclaré: «Je déteste les aiguilles et les injections et devoir vous injecter plusieurs fois par jour. C’est juste douloureux et inconfortable, et j’ai détesté cette partie. Mais je suis si heureux que nous l’ayons fait. Nous avons des tonnes d’œufs et tous les enfants sont prêts à partir.

La star a subi une extraction d’ovules afin d’essayer un traitement de fécondation in vitro (FIV) et a admis que c’était « très émotif ».

S’adressant au magazine Delish, Hilton a déclaré: « C’est un processus difficile et certainement très émouvant. Mais j’ai tellement de chance d’avoir un partenaire aussi incroyable en Carter. Il est comme personne que j’aie jamais rencontré dans ma vie auparavant, la première personne que j’ai laissé entrer dans mon cœur en qui j’ai entièrement confiance.

«Il est mon plus grand supporter et me soulève et me fait me sentir tellement en sécurité. C’est juste incroyable de ressentir enfin ce qu’est le véritable amour. Je pense que je n’en ai jamais fait l’expérience auparavant.