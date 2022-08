Paris Hilton vendra des NFT et organisera des soirées virtuelles dans The Sandbox

Paris Hilton a annoncé cette semaine que sa société, 11:11 Media, apportera son monde au monde de jeu virtuel immersif de The Sandbox.

Là, elle lancera un “pays”, dans lequel elle interagira avec ses fans et vendra des produits numériques. La plate-forme a déclaré que Hilton “planifie des événements sociaux et communautaires tels que des fêtes sur le toit et des expériences sociales glamour dans son manoir virtuel de Malibu” – avec 11 versions d’avatars inspirés de Hilton.

Le Sandbox, qui se décrit comme un “monde virtuel décentralisé” de premier plan qui est “en partie immobilier virtuel, en partie parc d’attractions”, compte 300 partenariats existants, avec des sociétés comme Warner Music Group et le fabricant de jeux vidéo Ubisoft, ainsi que d’autres célébrités telles que comme Snoop Dogg et Steve Aoki, ainsi que des marques telles que Les Schtroumpfs et Adidas.

Dans une interview exclusive avec CNBC, Hilton a déclaré qu’elle souhaitait apporter son propre métaverse de Roblox sur d’autres plates-formes.

“Snoop Dogg a publié son monde là-dedans, ce qui est incroyable, et j’étais tellement excitée quand j’ai vu ça”, a-t-elle déclaré. “Je suis vraiment ravi de faire venir le monde de Paris partout – nous allons travailler avec quelques autres plateformes.”

Dans The Sandbox, elle vendra des NFT inspirés de Paris et organisera des soirées virtuelles – mais elle dit que cela ne représente que le début de ce qu’elle espère construire.

“Pour le moment, nous nous concentrons principalement sur les expériences et non sur la monétisation, car ce n’est tout simplement pas l’objectif en ce moment”, a déclaré Hilton. “Mais nous allons faire des vêtements numériques et travailler avec différentes marques et il y a beaucoup de projets passionnants que je ne peux pas encore annoncer.”

Le premier pas de Hilton dans le métaverse a été lorsqu’elle a construit “Paris Hilton World” à l’intérieur de Roblox à la fin de l’année dernière. Elle a lancé l’espace avec une soirée virtuelle du Nouvel An dans laquelle son avatar a joué le rôle de DJ. Ensuite, elle a fait le DJ de ce qu’elle a appelé un festival “Neon Carnival” chronométré à Coachella. Roblox a déclaré que le monde virtuel de Hilton a été visité par près de 544 000 fans, mais il ne dira pas combien de revenus il a généré.

Pour Hilton, la présence virtuelle est une opportunité d’atteindre plus de personnes – sans les voyages de 250 jours par an qu’elle effectuait avant la pandémie.

“Le soir du Nouvel An, j’étais DJ aux Maldives. C’était ma lune de miel et je jouais et il y avait plus de monde à Paris World qu’il n’y avait à New York Times Square”, a déclaré Hilton. “Au Neon Carnival, nous avions près d’un demi-million de personnes là-bas et dans la vraie fête, il y en avait 5 000. C’est le pouvoir du métaverse où vous pouvez faire en sorte que des gens du monde entier puissent profiter et vivre des choses qui sont habituellement, vous savez, des événements exclusifs.”