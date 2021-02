Paris Hilton a témoigné sur les abus qu’elle a subis lorsqu’elle était adolescente dans un pensionnat, notamment avoir été forcée à l’isolement nue, obligée de prendre des pilules mystérieuses et soumise à des coups.

Elle a auparavant parlé à Sky News à propos de son traitement pendant son enfance, et a également publié un documentaire à ce sujet intitulé This is Paris.

La femme d’affaires et mondaine de 39 ans s’adressait lundi au Sénat de l’État de l’Utah alors que les politiciens envisageaient une législation réglementant «l’industrie adolescente en difficulté».

Image:

Une photo aérienne du campus de Springville de l’école Provo Canyon. Pic: Francisco Kjolseth / The Salt Lake Tribune via AP



Les établissements qui se présentent comme des «internats thérapeutiques» ou des «internats de croissance émotionnelle» dans l’État accueillent les adolescents en difficulté et facturent des frais pour les «réhabiliter».

Mais il y a peu de réglementation de la pratique dans l’Utah, à l’ouest de la États Unis, et Mme Hilton a fourni son expérience vécue comme preuve à l’appui d’une législation plus stricte sur l’industrie.

Mme Hilton a été envoyée à l’école Provo Canyon – au sud de Salt Lake City – à l’âge de 17 ans.

Elle est restée 11 mois et pendant cette période a dit qu’elle avait été maltraitée mentalement et physiquement par le personnel.

S’exprimant devant un comité sénatorial du bâtiment du Capitole de l’Utah, Mme Hilton a déclaré: «Des enfants ont été retenus, frappés, jetés dans les murs, étranglés et abusés sexuellement régulièrement à Provo.

«Je ne pouvais pas signaler cela parce que toutes les communications avec ma famille étaient surveillées et censurées.

« Et ce qui est dégoûtant, c’est que le programme ne censure pas seulement la communication avec la famille, mais aussi avec le monde extérieur tout entier, donc nous ne pouvions pas appeler à l’aide. »

Paris Hilton – ‘Je n’ai pas une vie parfaite’



Elle s’est prononcée en faveur d’un projet de loi qui exigerait une plus grande surveillance gouvernementale des centres de traitement en établissement pour jeunes et les obligerait à documenter lorsqu’ils utilisent des moyens de contention.

Suite au témoignage – de Mme Hilton et d’autres – les nouvelles mesures ont été adoptées à l’unanimité.

« Parler de quelque chose d’aussi personnel était et est toujours terrifiant », a déclaré Mme Hilton au comité.

«Mais je ne peux pas m’endormir la nuit en sachant qu’il y a des enfants qui subissent les mêmes abus que moi et tant d’autres subis, et vous ne devriez pas non plus.

Image:

Mme Hilton a appelé les plus hauts niveaux du gouvernement américain à apporter des changements dans «l’industrie de l’adolescence en difficulté»



L’institution Provo a changé de propriétaire depuis que Mme Hilton était là, et les propriétaires actuels disent qu’ils ne peuvent pas commenter ce qui s’est passé avant leur mandat.

Depuis que Mme Hilton a publié son documentaire, d’autres célébrités – comme la fille de Michael Jackson Paris et la tatoueuse Kat Von D – ont parlé de leurs expériences à Provo ou dans des endroits similaires.

Au cours de son témoignage, Mme Hilton a appelé le gouvernement national, y compris le président Joe Biden et le vice-président Kamala Harris, à apporter des changements au niveau national.

S’exprimant après son apparition, elle a déclaré: « Ce n’est que la première étape. »

«Ce projet de loi va certainement aider beaucoup d’enfants, mais il y a évidemment plus de travail à faire, et je ne vais pas m’arrêter tant que le changement ne se produira pas.