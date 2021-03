« C’était un soir où Britney et moi sommes sortis, et nous étions au Beverly Hills Hotel, à la fête de notre amie, et nous avons décidé de partir pour rentrer à la maison », a expliqué Hilton à propos de la photo sur son podcast. «Nous marchions vers la voiture et tout d’un coup, nous avons été envahis par des tonnes de paparazzi. Juste au moment où nous nous dirigions vers la voiture, c’est à ce moment-là que Lindsay est arrivée. C’était un peu gênant parce que nous avions un drame », a déclaré Paris sur son podcast« This is Paris, The Simple Life », rapporte People.com.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy