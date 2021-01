Paris Hilton a révélé qu’elle suivait un traitement de FIV dans l’espoir de « choisir des jumeaux » après avoir pris les conseils de Kim Kardashian.

Paris et La star de L’incroyable famille Kardashian, Kim, 40 ans, sont des amis proches depuis de nombreuses années, la star de télé-réalité étant une assistante personnelle à Paris avant de devenir célèbre avec l’émission de sa famille.

Socialite Paris, 39 ans, a décrit son petit ami Carter Reum comme « le gars de mes rêves » et a déclaré avoir discuté du mariage.

S’exprimant sur le podcast The Trend Reporter With Mara, elle a déclaré: « Donc, je suis vraiment excitée de passer à la prochaine étape de ma vie et enfin d’avoir, comme, une vraie vie. »







Paris a poursuivi: «Je crois vraiment qu’avoir une famille et avoir des enfants est le sens de la vie.

«Je n’ai pas encore fait l’expérience de ça parce que je ne pense pas que quiconque méritait vraiment cet amour de ma part et maintenant j’ai enfin trouvé la personne qui le fait, donc je ne peux pas attendre la prochaine étape.

Paris a déclaré que c’était Kim qui lui avait parlé de la FIV et l’avait exhortée à essayer le traitement.

Elle a déclaré: « Nous avons fait la FIV, donc je peux choisir des jumeaux si je veux. Kim est en fait celle qui m’en a parlé. Je n’en savais même rien. »







Paris sort avec la capital-risqueuse Reum, 39 ans, depuis 2019 et alors qu’elle se dirige vers son 40e anniversaire le mois prochain, elle a partagé ses conseils anti-âge.

Paris a déclaré: « Je me ressemble parce que je n’ai jamais rien fait. Je me sens si fier. Je suis 100% naturel. Je n’ai jamais eu de Botox. Je n’ai jamais fait de remplissage. Je n’ai jamais eu de plastique. chirurgie que ce soit.

« Et le seul conseil que ma mère m’a dit depuis que j’avais sept ans est de ne pas s’exposer au soleil. »

