Paris Hilton s’engage avec Carter Reum

Les étoiles se sont alignées pour Paris Hilton et petit ami Carter Reum.

Le 17 février, jour du 40e anniversaire de la star, elle a confirmé qu’elle était fiancée à son petit ami depuis un peu plus d’un an. « Cette dernière année avec COVID a accéléré tellement de choses. En tant que personne qui voyageait constamment, j’ai eu la chance de rester à la maison et de réévaluer ce qui était important pour moi. Ma relation et le temps que j’ai passé avec Carter était un cadeau », a déclaré Paris Gens. « Je suis ravi pour notre prochain chapitre. »

Selon le point de vente, le couple s’est fiancé le 13 février alors qu’il se trouvait sur une île privée pour célébrer son anniversaire.

Depuis que la femme d’affaires à plusieurs traits d’union est devenue publique avec l’entrepreneur averti en janvier 2020, les deux sont inséparables. Ils ont débuté leur relation au Dans le style et Warner Bros. font la fête après les Golden Globes 2020.

Une source a dit à E! News à l’époque, « Paris était avec Carter Reum hier soir. Il est un entrepreneur et un investisseur de startup technologique et est dans le Gwyneth Paltrow cercle d’amis. Il est connu à Hollywood. Ils se voient depuis un peu plus d’un mois. «

Bien que de nombreuses sources aient partagé que les deux « sont très heureux ensemble », il n’y avait aucun doute sur le sentiment du chanteur-DJ international pour Carter car elle n’hésite pas à jaillir pour son homme.

Comme les fans de la reine Sliving se souviendront peut-être, ils ont adorablement célébré chaque mois de leur relation éclair avec une publication Instagram sincère.