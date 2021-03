« Ma femme de ménage à l’époque [let him in because she] Je ne savais pas, parce que ce type a dit qu’il était mon ami « , a expliqué Paris. » Il était juste assis dans ma cuisine à m’attendre, ce qui était vraiment effrayant. «

«Je me souviens qu’une fois je suis rentré à la maison et il y avait des paparazzi là-bas, et ils se disaient: ‘Au fait, un type était comme, regardant dans vos poubelles, emportant tout avec lui, et il a fait ça plusieurs fois.’ Et c’était juste effrayant que quelqu’un fasse ça », dit-elle.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy