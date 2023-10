Crédit d’image : Agence de presse Image/NurPhoto/Shutterstock

Paris Hilton a parlé d’essayer de porter autant de robes de mariée que possible dans une nouvelle interview pour Vogue britannique sorti le jeudi 26 octobre. Tout en passant en revue ses nombreux looks classiques et élégants au fil des ans, Paris, 42 ans, a parlé d’elle Oscar de la Renta–a conçu une robe de mariée et a révélé que des tonnes de créateurs lui avaient confectionné de belles robes lors de sa journée spéciale. La chanteuse de « Stars Are Blind » a révélé qu’elle avait essayé d’enfiler autant de robes que possible lors de sa journée spéciale.

Alors que Paris feuilletait la page qui lui montrait le jour de son mariage, elle s’est allumée avant d’en parler. «J’adore ça», dit-elle. «Je porte une robe Oscar de la Renta sur mesure. J’ai tout de suite su que je voulais marcher dans l’allée pour Oscar. Je voulais quelque chose qui ressemble vraiment à une princesse avec des fleurs en 3D dessus, et j’avais envie d’un Grace Kelly ambiance.”

Après avoir parlé de la robe qu’Oscar avait conçue pour elle, Paris a révélé qu’elle avait reçu des dizaines de robes supplémentaires et qu’elle avait fait de son mieux pour en porter le plus grand nombre possible. «En fait, je portais six robes le soir de mon mariage, et c’était parce que j’en avais littéralement 45. Ma styliste recevait des appels de créateurs du monde entier, et tout le monde était tellement excité de faire partie de ce mariage qu’ils ont tous confectionné ces incroyables robes personnalisées », a-t-elle déclaré.

Paris a épousé son mari, Carter Reum, le 11 novembre 2021, et elle était absolument magnifique dans cette robe. Son mariage était une affaire de stars avec un immense carnaval de célébration après la cérémonie, où elle portait une robe rose vif. Lors d’une des autres réceptions, Paris était éblouissante dans une robe argentée avec des découpes en forme d’étoiles. Force est de constater qu’elle et Carter ont passé une soirée magique pour célébrer leur amour.