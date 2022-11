Paris Hilton réagit après que maman ait dit qu’elle avait du mal à tomber enceinte – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Priscilla Grant/Everett Collection

Paris-Hilton41 ans, a applaudi sa mère Kathy Hiltona récemment déclaré qu’elle “luttait” pour tomber enceinte. La mondaine, qui s’est mariée Carter Reum l’année dernière, a parlé d’essayer d’avoir un bébé dans le passé, mais elle insiste sur le fait que cela n’a pas été difficile, dans une nouvelle interview. “Je ne sais pas où elle a eu ça”, a-t-elle dit TMZ mercredi. “Cela n’a jamais été une lutte du tout.”

Plus à propos Paris-Hilton

Paris a poursuivi en précisant qu’elle et son mari avaient «stocké» et «avaient des tonnes d’embryons qui attendaient tous» le processus de FIV. Les tourtereaux viennent de fêter leur premier anniversaire lorsqu’ils ont assisté à une soirée de lancement de son royaume virtuel, Paris World, à Santa Monica, en Californie, la semaine dernière, et semblaient aussi heureux que possible.

La réaction de Paris survient juste un jour après que Kathy, 63 ans, a fait la une des journaux pour avoir parlé de la “lutte” de Paris dans une interview avec E ! Nouvelles. “Cela me brise le cœur parce que je sais qu’elle essaie et essaie et je dis toujours:” Détendez-vous simplement “”, a-t-elle déclaré au point de vente. “Tant de gens, ils luttent et ça ne se passe pas comme ça.”

En plus de parler des prétendues difficultés à tomber enceinte, Kathy a poursuivi en expliquant à quel point Paris et Carter étaient proches depuis leur mariage. “Ils sont si heureux”, a-t-elle déclaré. «Ils ont célébré leur premier anniversaire au carnaval et ils veulent le faire chaque année. Ils étaient comme deux enfants, c’était vraiment adorable.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Paris a commencé à parler de passer par la FIV au début de 2021, avant qu’elle et Carter ne se marient. “Nous avons fait la FIV, donc je peux choisir des jumeaux si j’aime”, a-t-elle déclaré Le journaliste des tendances podcast avant de jaillir sur Carter. “C’est juste le mec de mes rêves… [Carter’s] 100 pourcent [the one]. Nous parlons de [planning a wedding] tout le temps et planifier les noms de nos bébés et tout ça. Donc, je suis vraiment excité de passer à la prochaine étape de ma vie et d’avoir enfin une vraie vie.