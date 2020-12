«Au début des années 2000, je me suis débarrassé de beaucoup de mes sacs, car j’en avais tellement qui ne pouvaient pas rentrer. Quand Kim avait son entreprise eBay, elle m’a aidé à me débarrasser de beaucoup de choses que je faisais. pas besoin », se souvient Hilton. « Elle a toujours été très organisée, et je suis comme la personne la plus désorganisée au monde. »

Ne pas s’inquiéter, cependant, les fashionistas, car l’héritière a encore une collection importante aujourd’hui. «J’en ai gardé. J’ai évidemment mes sacs Louis Vuitton que j’adore, les Fendi Baguettes, les [Dior] Sacoches, toutes mes chaînes », confirma-t-elle.« J’ai collectionné Judith Leiber [bags] depuis que je suis adolescent, j’en ai donc beaucoup, qui datent des années 2000. «