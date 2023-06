Paris Hilton porte une mini robe rose et argentée au Pride Concert – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ALEXJR / BACKGRID

Paris-Hilton était magnifique alors qu’elle célébrait Pride avec un concert digne d’une popstar le mercredi 7 juin. La vie simple star, 42 ans, était magnifique alors qu’elle arborait une mini-robe étincelante avec des pièces multicolores qui scintillaient toutes lors de la célébration. Elle avait un immense sourire en arrivant au concert épique au Fonda Theatre de Los Angeles.

La mini-robe rose et argentée était certainement accrocheuse, et en plus des étincelles, elle avait aussi quelques étoiles bleues dessus. Elle a gardé le thème pétillant avec un tour de cou, des bottes argentées et d’énormes lunettes de soleil roses. Elle avait les cheveux attachés en une queue de cheval haute, avec un nœud en argent. Elle a également ajouté une touche de fierté avec un sac à main aux couleurs de l’arc-en-ciel.

Le spectacle du Théâtre Fonda, c’était aussi un peu une rétrospective de carrière pour la musique parisienne. Elle a interprété certains de ses tubes de son premier album de 2006 comme « Nothing in this World » et « Turn It Up », par Setlist.fm. Elle a ensuite fait un set de DJ, puis a interprété quelques nouvelles chansons, et a clôturé avec son classique « Stars Are Blind » avec une apparition en tant qu’invité de Kim Pétras. Paris avait sorti une nouvelle « version parisienne » de la chanson avec la popstar « Unholy » le 2 juin.

Sur son Instagram, Paris a expliqué à quel point c’était un rêve devenu réalité de pouvoir jouer le spectacle et a remercié ses fans pour « l’amour [she] senti dans cette pièce » et a qualifié la nuit « d’incroyable ». La nouvelle maman a également republié quelques photos et vidéos de fans sur sa Story et a remercié tout le monde pour une belle nuit. Elle a taquiné quelques performances futures dans sa légende Instagram. « Je suis tellement reconnaissante pour tout le soutien et l’amour que j’ai ressentis sur scène, l’énergie de la foule était absolument électrisante », a-t-elle écrit. « Cela a toujours été un de mes rêves de jouer en direct et de partager cette expérience avec mes incroyables fans, et j’ai hâte pour mon prochain spectacle ! »

