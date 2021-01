Paris Hilton pourrait bientôt être maman!

L’héritière a révélé qu’elle passait par le processus de fécondation in vitro (FIV) avec son petit ami Carter Reum et j’ai hâte de « cette prochaine étape » dans la vie.

Sur The Trend Reporter avec Mara Podcast le 26 janvier, Hilton a déclaré: « Nous avons pratiqué la FIV pour que je puisse choisir des jumeaux si je veux. »

Hilton a dit à son amie de longue date Kim Kardashian, qui a été ouverte sur ses propres voyages de FIV et de maternité de substitution, lui a parlé du processus. «Je n’en savais même rien», dit-elle. « Je suis heureux qu’elle m’ait donné ce conseil et me présente son médecin. Alors oui, nous les avons tous prêts à partir. »

La star de télé-réalité a déclaré qu’elle avait déjà terminé l’extraction des œufs, notant: « C’était difficile, mais je savais que cela en valait la peine. Je l’ai fait plusieurs fois. Je l’ai fait simplement ensemble et j’ai un partenaire qui me soutient et ça me fait toujours me sentir comme une princesse tout le temps … ce n’était pas si mal. «