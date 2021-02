Paris Hilton nouvellement fiancé dévoile une énorme bague en diamant à un rendez-vous avec Carter Reum

Paris Hilton, nouvellement fiancée, a jeté un coup d’œil à sa bague en diamant scintillante lors d’une soirée de rendez-vous avec Carter Reum.

Le couple a été vu pour la première fois depuis que les nouvelles des fiançailles ont fait la une des journaux lorsqu’ils sont allés dîner à Nobu Malibu ces derniers jours.

Paris, 40 ans, a affiché un regard sur sa bague de fiançailles conçue par Jean Dousset, l’arrière-petit-fils de Louis Cartier.

Son rocher était porté sur ses gants sans doigts pour sa soirée spéciale avec son fiancé adoré.

La star nouvellement fiancée a tournoyé dans une minijupe en cuir quand elle s’est dirigée vers le hotspot de la célébrité dans des bottes hautes.

(Image: Groupe de photographes / MEGA)



Sa crinière dorée s’est renversée sur ses épaules dans un style droit et élégant et elle portait un maquillage épais pour les yeux pour se démarquer de son masque facial à coronavirus.

Paris et Carter se sont fiancés sur une île privée le 13 février, la veille de la Saint-Valentin.

Ils ont été ensemble pendant un peu plus d’un an après avoir atteint le cap en décembre de l’année dernière.

Le couple est devenu incroyablement proche pendant la pandémie de coronavirus l’année dernière.

« Cette dernière année avec COVID a accéléré tellement de choses. En tant que personne qui voyageait constamment, j’ai eu la chance de rester à la maison et de réévaluer ce qui était important pour moi. Ma relation et le temps que j’ai passé avec Carter était un cadeau », a déclaré Paris. « Je suis ravi pour notre prochain chapitre. »

Le Paris émotionnel s’est répandu, elle « tremblait et pleurait » parce qu’elle était « tellement excitée, si heureuse » quand Carter a proposé.







(Image: Groupe de photographes / MEGA)



Elle a déclaré sur son podcast This Is Paris: « J’ai commencé à trembler et à pleurer parce que j’étais tellement excitée, tellement heureuse. »

Certes, la star de télé-réalité pensait que son amour allait lui demander de l’épouser en décembre, la laissant dévastée quand cela ne s’est pas produit.

Paris se tourna vers la baisse des indices qu’elle attendait que Carter pose la question de sitôt.

«Quand cela ne s’est pas produit, je n’ai rien dit mais j’étais un peu déçue», dit-elle sur le podcast.

Carter a dit à Paris: « Quand je te le demanderai, ça va être quelque chose d’encore plus incroyable que ça, donc tu verras bientôt. »







(Image: Getty Images pour Vanity Fair)



Le couple parle déjà de fonder une famille ensemble.

Paris et Carter pratiquent la FIV après que Kim Kardashian lui ait donné des conseils à ce sujet.

Elle a déclaré sur le podcast The Trend Reporter avec Mara: « C’est juste mon gars de rêve … [Carter’s] 100 pourcent [the one]. Nous parlons de [planning a wedding] tout le temps et planifier les noms de notre bébé et tout ça.

« Donc, je suis vraiment excitée de passer à la prochaine étape de ma vie, et enfin d’avoir une vraie vie, » dit-elle.

« Nous avons fait la FIV, donc je peux choisir des jumeaux si je veux. Kim [Kardashian] est en fait celui qui m’en a parlé. Je n’en savais même rien. «