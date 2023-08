Paris Hilton ne peut pas attendre les jalons de son enfance avec son fils Phoenix – Hollywood Life

Voir la galerie





Paris-Hilton profite toujours de l’éclat d’une nouvelle maternité. Et dans une nouvelle interview tendre, elle a parlé de ses espoirs et de ses rêves en tant que petit garçon de six mois, Phénix, grandit dans l’enfance. « J’ai hâte qu’il puisse marcher et parler », a déclaré l’héritière et icône de la télé-réalité Nous hebdomadaire pour l’interview publiée le 9 août. Je suis un enfant dans l’âme, et je suis tellement excité pour tous ces moments et de voir le monde à travers ses yeux.

Elle a également baptisé son expérience de mère « incroyable ». « Être maman est quelque chose dont j’ai toujours rêvé », a-t-elle déclaré au magazine. « Cela a été l’expérience la plus spéciale et la plus incroyable de ma vie. Avoir [worked] très difficile [to] construire cette belle vie et pouvoir offrir à mon fils les expériences et les aventures les plus magiques – je ne peux pas attendre tout cela.

Paris et mon mari Carter Reum marié en novembre 2021, et en janvier 2023, elle a annoncé qu’elle avait secrètement accueilli leur premier enfant via une mère porteuse. « Cela a toujours été mon rêve d’être mère et je suis si heureuse que Carter et moi nous soyons retrouvés », a déclaré le DJ. PERSONNES à l’époque. « Nous sommes tellement excités de fonder notre famille ensemble et nos cœurs explosent d’amour pour notre petit garçon. »

Et il s’avère qu’avoir une famille a toujours été une priorité pour Paris. « Je ne peux pas attendre », a-t-elle révélé à E ! Nouvelles’ Pop du jour en janvier 2022, quelques mois seulement après son somptueux mariage avec Carter. Elle a partagé qu’elle voudrait « deux ou trois » enfants. « Je voudrais d’abord des jumeaux », dit-elle. « Je ne sais pas, c’est difficile à dire. J’ai toujours souhaité avoir un frère aîné parce que j’ai l’impression que si c’était le cas, il me protégerait et des choses comme ça à l’école.

En février 2023, elle a partagé qu’elle prévoyait déjà des frères et sœurs pour le petit Phoenix. « Carter et moi avions déjà parlé de l’avenir, puis le monde a été fermé, alors je me suis dit : ‘Qu’est-ce que tu penses du fait que nous fassions des embryons ?' », a déclaré la star de Simple Life. Glamour Royaume-Uni à l’époque. « Et il a dit: » Ouais, faisons-le. Et nous l’avons fait sept fois… J’ai tous des garçons. J’ai 20 garçons.

