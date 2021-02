Paris Hilton continue de se rallier derrière son vieil ami Britney Spears, dont les troubles personnels sont détaillés dans un nouveau documentaire choquant.

Le New York Times présente: Encadrement de Britney Spears a été publié sur Hulu plus tôt ce mois-ci et documente l’ascension de la pop star de 39 ans, son traitement par les tabloïds et les paparazzis et la vie actuelle sous une tutelle controversée qui a été mise en œuvre en 2008, après son hospitalisation pour un traitement psychiatrique. Le programme comprend des interviews et des apparitions de fans et d’amis, dont Paris.

La mondaine et star de télé-réalité de 40 ans, qui a fait la fête avec Britney en 2006 (et a déclaré avoir inventé le selfie ensemble), a exprimé son soutien pour le mouvement #FreeBritney sur les réseaux sociaux et a déclaré en septembre dernier dans un Radio Andy interview sur SiriusXM que les adultes devraient pouvoir vivre leur vie sans être contrôlés. Un clip a été montré dans le documentaire. Le jeudi 25 février, Paris a fait écho à ces remarques sur un nouvel épisode de son nouveau podcast iHeartRadio C’est Paris.

« Je ne lui ai pas parlé depuis quelques mois. Je n’ai même pas encore regardé le film, parce que j’ai été très occupé », a déclaré Paris. « Mais j’ai entendu dire que c’était juste un film vraiment triste. Cela me fait vraiment ressentir pour elle, parce qu’elle est une fille si douce et a un si grand cœur et je ne peux pas imaginer être contrôlée comme ça. Tu sais, quand tu es un adulte et vous avez travaillé toute votre vie pour construire cet empire et ensuite juste pour être traité comme un enfant, ce n’est tout simplement pas juste. »