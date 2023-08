Paris Hilton fait face à un contrecoup pour les vacances à Maui, une source dit qu’elle aide l’oncle dont le restaurant a brûlé

Paris Hilton a été critiquée pour ses vacances à Maui quelques jours après qu’un incendie de forêt a coûté la vie à près de 100 personnes et dévasté la communauté de Lahaina.

Abordant le contrecoup, une source a déclaré à Fox News Digital que Hilton était sur l’île pour aider son oncle qui a perdu son restaurant dans l’incendie de West Maui, qui a brûlé à près de 30 miles de l’endroit où Hilton séjournait.

« C’était initialement un voyage en famille prévu, et elle voyage à Maui depuis sa naissance. Elle a beaucoup d’amis et de famille là-bas et c’est une deuxième maison pour elle », a expliqué la source.

« Le restaurant de son oncle à Lahaina a brûlé alors ils ont décidé d’écourter leur voyage et d’aller voir leur famille et d’aider là où ils pouvaient. Quand ils sont arrivés, ils ont rassemblé des provisions, ont fait des dons aux refuges locaux et aux personnes dans le besoin et ont fait d’importantes contributions. »

DEADLY MAUI WILDFIRES DESTORY MICK FLEETWOOD’S RESTAURANT

Fox News Digital n’a pas pu trouver le nom du restaurant. Fox News Digital a contacté un représentant de Hilton pour commentaires.

Hilton, qui a annoncé la naissance de son fils Phoenix Baron Hilton Reum en février via une mère porteuse, s’est promenée main dans la main avec son mari Carter Reum. Le couple portait des maillots de bain et des chapeaux avec des lunettes de soleil assorties.

CHRISTINA HALL RÉVÈLE QUE SES PARENTS ONT ÉTÉ FORCÉS D’ÉVACUER AU MILIEU DES INCENDIES MORTELS DE MAUI: « RECONNAISSANT QU’ILS SONT OK »

On ne sait pas quand ils sont arrivés sur l’île ni combien de temps ils ont prévu de rester pour aider les habitants touchés par l’incendie meurtrier.

La réaction des médias sociaux a été rapide, les utilisateurs de X, anciennement connu sous le nom de Twitter, exprimant leurs opinions en voyant Hilton sur l’île.

Crystal Hefner a répondu à un tweet partagé par Hilton à propos de Roblox et a demandé : « S’il vous plaît, aidez Maui pendant que vous êtes là-bas. Tant de personnes sont toujours portées disparues. »

Un utilisateur a notamment écrit : « Pendant que Maui brûle, Paris Hilton Fiddles (en vacances à Maui) ! Trouve un indice chérie et rentre chez toi. » Un autre utilisateur de X a écrit en référence à l’histoire Instagram de Hilton : « Je viens de lire que Paris Hilton a partagé un lien pour faire un don à la lutte contre les incendies de forêt à Maui, PENDANT LES VACANCES À MAUI. Comme une fille… »

« Quelqu’un de surpris ? Écœurant », a tweeté une personne.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« PARIS HILTON EST EN VACANCES À MAUI EN CE MOMENT WTF CES PERSONNES N’ONT PAS DE F***ING HONTE », a écrit un utilisateur de X indigné.

Le nombre de morts dans les incendies de forêt a atteint 99 lundi, les responsables avertissant que le nombre allait probablement augmenter. L’incendie de Lahaina est officiellement l’incendie américain le plus meurtrier de l’histoire.

Le restaurant de Mick Fleetwood, Fleetwood’s sur Front Street, a brûlé. Le co-fondateur de Fleetwood Mac est un incontournable de la communauté depuis des décennies.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE POST

« MAUl et la communauté de Lahaina sont ma maison depuis plusieurs décennies. C’est un moment dévastateur pour MAUl et beaucoup subissent des pertes inimaginables », a partagé Fleetwood, 76 ans, sur Instagram.

« Nous nous engageons à soutenir la communauté et les personnes touchées par cette catastrophe dans les jours, mois et années à venir. »

Jason Momoa, né à Honolulu, a supplié ses abonnés de ne pas se rendre à Maui car les ressources étaient essentielles pour les habitants.

« Maui n’est pas l’endroit pour passer vos vacances en ce moment. NE VOYAGEZ PAS À MAUI », a écrit l’acteur d' »Aquaman » sur Instagram.

« Ne vous convainquez pas que votre présence est nécessaire sur une île qui souffre aussi profondément. Mahalo à tous ceux qui ont fait un don et montré aloha à la communauté en cette période de besoin. »