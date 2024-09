Photo : Paris Hilton explique pourquoi ses enfants la font pleurer

Paris Hilton a récemment parlé de son rôle de mère de deux enfants.

Comme les fans le savent, l’héritière partage deux enfants avec son mari Carter Reum, qu’elle a épousé en 2021. Ces enfants sont leur fils Phoenix et leur fille London.

En parlant avec Nous Hebdomadairelors de sa soirée NYLON Nights : NYFW x Paris Hilton Infinite Icon Album Release Party Presented By HEYDUDE, qui s’est tenue au Hall Des Lumières à New York, la chanteuse s’est exprimée sur la relation de ses enfants.

Elle a commencé par parler de son petit garçon : « Il est obsédé par elle. »

« Il est si gentil et affectueux », s’est-elle également exclamée à propos de son jeune.

Expliquant comment Phoenix traite sa jeune sœur, l’homme de 43 ans a ajouté : « Il va juste s’allonger à côté de [London] et, genre, embrasse son front.

Elle a même affirmé à propos de sa fille qu’elle était « obsédée par [him] « Elle rit et sourit. C’est tellement cool de les voir grandir ensemble. »

Avant de se déconnecter de la conversation, la mère de deux enfants a déclaré : « Son sourire, je l’imagine juste en ce moment. Je me dis juste : [it] ça me donne envie de pleurer. Je les aime tellement.