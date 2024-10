Paris Hilton et Nicole Richie abordent leur querelle passée alors qu’ils se réunissent pour une nouvelle série

« Il y a eu toute une saison où nous n’avons pas tourné ensemble. Mais nos vies sont tellement liées en dehors de cela. Notre relation a duré près de 40 ans. Donc pour nous, je pense que c’était plutôt un petit incident », a déclaré Richie. dans leur entretien conjoint avec W Magazine.

Comme Paris Hilton et Nicole Richie préparez-vous à honorer nos écrans de télévision plus de deux décennies après qu’ils soient entrés dans l’histoire avec La vie simpleavec Paris et Nicole : le rappelles amis de toujours reviennent sur l’émission de téléréalité qui les a propulsés vers la gloire.

Dans un entretien conjoint avec Magazine Wles deux hommes ont discuté de ce qu’ils aimaient le plus dans la série et de cette période de leur vie, ainsi que de la querelle qui a failli mettre fin à la série – et de leur amitié.

« Il n’y a pas nécessairement eu de rencontre entre Will Smith et tante Viv. Je sais que pour les gens qui ont suivi La vie simplec’était une très grande partie de cela. Il y a eu toute une saison où nous n’avons pas tourné ensemble », a expliqué Richie lorsqu’on lui a demandé s’ils reviendraient sur la querelle. « Mais nos vies sont tellement liées en dehors de cela. Notre relation dure depuis près de 40 ans. Donc pour nous, je pense que c’était plutôt un petit incident. »

« À cette époque, les médias étaient très attachés à créer des querelles entre les gens, à exagérer et à inventer des histoires pour vendre les tabloïds », a ajouté Hilton. « Le monde en faisait définitivement plus qu’il ne l’était en réalité. Nicole et moi sommes les meilleures amies depuis l’âge de 2 ans. Elle est comme ma sœur. »



La vie simple a été en grande partie un grand succès lors du boom de la télé-réalité du début des années 2000 et même si certains pourraient supposer que Richie et Hilton sont gênés par certaines des manigances qu’ils ont présentées dans la série, cela n’est jamais mentionné parmi leur liste de regrets.

« Plus je m’éloigne de ça, plus j’aime le faire. Quelle chose amusante à faire dans la vingtaine. Nous n’aurions vraiment pu le faire qu’à ce moment-là. Si vous passez à maintenant, avec les réseaux sociaux et les smartphones, ce concept ne pouvait vraiment pas se concrétiser de manière véritablement organique », a déclaré Richie. « Saison 1, je suis monté à l’aveuglette dans un avion avec mon meilleur ami, et aucun de nous ne savait où nous allions. Même quand j’en parle maintenant, j’ai le sourire aux lèvres. »

« Le spectacle était le premier du genre et a connu un énorme succès », a affirmé Hilton avant de souligner l’impact que le spectacle continue d’avoir aujourd’hui. « Cela a inspiré tant d’autres personnes à essayer de l’imiter. C’est un spectacle tellement important dans l’histoire de la culture pop. »

Pour Richie et Hilton, qui ont tous deux grandi en tant qu’enfants de stars d’Hollywood, travailler pour la toute première fois leur a appris des leçons importantes qu’ils ont emportées avec eux dans la construction de leurs marques désormais plus grandes que nature.

« Nous avons fait tous les types de travail auxquels vous pouvez penser, depuis le travail dans des fast-foods jusqu’à celui de gardien de zoo. J’ai vraiment appris à quel point les gens travaillent dur et cela m’a appris que je pouvais tout faire », a déclaré Hilton. « Cela m’a également appris à créer une marque et à devenir un influenceur avant même qu’elle ait un nom. »

« Dans la saison 1, le but de la série était très clair. Nous étions plutôt branchés dès notre deuxième semaine là-bas. Nous avons fait cinq saisons sans avoir de travail, mais dès la saison 2, nous produisions. La vie simple avec les producteurs exécutifs », a ajouté Richie. « Nous préparions des scénarios. C’était ma première expérience de création d’une émission de télévision, et tout a commencé avec La vie simple« .



Richie et Hilton ont teasé leur nouvelle série nostalgique, Paris et Nicole : le rappelaux fans plus tôt cette année, leur offrant des retrouvailles que beaucoup réclament depuis La vie simple a été retiré des ondes en 2007. Quant à ce qui les enthousiasme le plus lorsqu’il s’agit de filmer cette nouvelle série, Richie a dit de « rire » et de revivre une partie de cette joie qu’ils ont ressentie lors du tournage de la série OG. le début.

« Si vous me l’aviez demandé il y a deux mois, j’aurais dit que je suis tellement excité de le tourner. Il est rare que je prenne un mois pour tourner une série avec mon ami », a expliqué Richie. « Je savais que nous allions rire tout le temps, et c’est toujours une motivation pour moi. J’espère que les gens le regarderont et y trouveront la même joie que moi. »

« Nicole et moi ensemble, c’est magique. Nous avons cette dynamique qui est si réelle, et il y a tellement d’histoire derrière cela », a ajouté Hilton avant de taquiner l’opéra qui sera présenté dans la série, basé sur la chanson que les deux hommes ont composée lorsqu’ils ont joué. n’étaient que des enfants, « Sanasa ».

Le terme est devenu en quelque sorte un slogan pour la série et un cri de ralliement pour les fans, incitant Richie et Hilton à faire passer ce moment loufoque au niveau supérieur.



« Pour l’opéra, nous avons invité des centaines de fans du monde entier à venir le voir. C’était spécial d’entendre quel impact Nicole et moi avons eu sur eux », a ajouté l’interprète de « Stars are Blind ».

Quant à savoir s’ils se réuniraient à nouveau lorsque la série fêterait son 50e anniversaire, les deux hommes ont tous deux déclaré qu’ils y participeraient.

« J’aurai 72 ans et 73 ans ? Absolument. Oui. Je ferais une réunion spéciale dans la maison de retraite, et nous serions là », a plaisanté Richie, Hilton ajoutant : « Nous ne serons certainement pas dans une maison de retraite. , mais je sais que nous aurions tellement de plaisir à le faire.