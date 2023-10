Les stars les plus en vogue d’Hollywood se lancent dans l’esprit d’Halloween.

Les célébrités étaient toutes habillées vendredi à Los Angeles pour la soirée annuelle d’Halloween Casamigos de l’ancien mannequin Cindy Crawford et de son mari Rande Gerber.

Casamigos a été cofondé par Gerber et George Clooney, car l’événement prestigieux était organisé par la marque de tequila.

Des amis célèbres, dont Paris Hilton, Justin Bieber, Jessica Alba, Kim Kardashian et bien d’autres, sont venus habillés pour impressionner pour cette occasion effrayante.

Paris Hilton a canalisé la Britney Spears qui est en elle en portant la robe d’hôtesse de l’air sexy avec un chapeau assorti du clip “Toxic” de la pop star.

L’actrice de “Honey” Jessica Alba a rejoint le fan club de Spears, vêtue de la combinaison à peine visible, transparente et scintillante de son tube de 2003. Alba a enfilé une perruque blonde avec l’ensemble de strass étincelant.

Justin Bieber a plongé dans la fête d’Halloween habillé en équipement de plongée en apnée. L’interprète de “Baby” portait une chemise à motifs fleuris rose et orange. Bieber avait sa chemise ouverte, montrant son corps tatoué.

Le mannequin de Victoria’s Secret, Alessandra Ambrosio, a affiché son physique en forme en s’habillant comme une déesse dorée sexy. Ambrosio était stupéfiant dans un ensemble deux pièces à paillettes avec des franges étincelantes et une jupe partielle en tulle. Elle a complété son look avec un bandeau fleuri doré.

Les hôtes de la soirée, Cindy Crawford et Rande Gerber, ont défendu Halloween dans le rôle de Sandy et Danny du film classique “Grease”. Crawford et Gerber portaient des vestes en cuir assorties pour canaliser leur John Travolta et leur défunte Olivia Newton-John.

Kaia, la fille de Crawford et Gerber, s’est jointe au moment familial alors qu’elle s’habillait en mannequin des années 1960, Edie Sedgwick. Elle a assisté à la fête d’Halloween avec la star et petit ami d’Elvis, Austin Butler, car son costume était celui du célèbre artiste Andy Warhol.

Megan Fox et Machine Gun Kelly sont venues habillées pour tuer avec leurs costumes d’Halloween. Fox arborait un costume inspiré de l’assassin d’écolière Gogo Yubari du film “Kill Bill: Volume 1” de Quentin Tarantino de 2003.

Kelly a coordonné sa tenue de tueur avec Fox alors qu’il s’habillait comme le costume emblématique d’Uma Thurman dans une combinaison jaune. Le couple avait du faux sang sur le visage pour cette occasion effrayante.