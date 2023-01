Paris Hilton et Carter Reum accueillent leur premier enfant via une mère porteuse – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Chelsea Lauren/Shutterstock

Paris-Hilton est une maman! La mondaine et son mari Carter Reum a récemment accueilli son premier enfant, un garçon, par mère porteuse. Les tourtereaux ont confirmé l’heureuse nouvelle à Personnes et Paris a admis que leurs “cœurs explosent d’amour” pour le nouvel ajout.

“Cela a toujours été mon rêve d’être mère et je suis si heureuse que Carter et moi nous soyons retrouvés”, a déclaré le nouveau parent au point de vente. “Nous sommes tellement excités de fonder notre famille ensemble et nos cœurs explosent d’amour pour notre petit garçon.”

En plus de confirmer la nouvelle par Personnes, Paris s’est rendue sur Instagram pour partager une jolie photo de sa main tenant la main de son nouveau petit garçon. “Vous êtes déjà aimé au-delà des mots 💙”, a-t-elle écrit à côté. Il n’a pas fallu longtemps à ses abonnés pour partager leurs messages de félicitations et leurs meilleurs vœux dans la section des commentaires.

“Tellement heureuse pour toi maman paris”, a écrit un abonné, tandis qu’un autre a demandé, “est-ce que quelqu’un d’autre savait que Paris allait avoir un bébé ?” avant d’ajouter “félicitations”. Une troisième a partagé qu’elle était maintenant dans son «ère maternelle» et une quatrième a écrit: «Tellement heureuse pour vous, votre mari et surtout votre précieux bébé. Profitez de ce moment de complicité.

Cette histoire est encore en développement…

