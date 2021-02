Paris Hilton est fiancée à son petit ami Carter Reum

Le petit ami de Hilton, Carter Reum, a posé la question à la mondaine et à la star de télé-réalité ce week-end après un an de fréquentation. Elle a confirmé la nouvelle sur son site Web et sur Instagram, appelant Reum son «âme sœur».

« Lorsque vous trouvez votre âme sœur, vous ne le savez pas seulement. Vous le sentez », a écrit Hilton sur les photos de fiançailles. «Mon amour et moi sommes ensemble depuis notre premier rendez-vous et pour mon anniversaire, il a organisé un voyage spécial dans un paradis tropical. Alors que nous marchions pour dîner le long de la plage, Carter nous a conduits à une cabane ornée de fleurs et s’est mis à genoux. J’ai dit oui, oui pour toujours. Il n’y a personne avec qui je préfère passer une éternité. «

Plusieurs amis de Hilton lui ont laissé des commentaires après l’annonce. Kris Jenner a pesé par écrit: « Félicitations !!!!!!! Tellement excité et heureux !!!! » Rachel Zoe a écrit, « tellement heureux pour vous. » Heidi Klum a écrit: « Félicitations. Je suis si heureuse pour vous deux. Envoi beaucoup d’amour. »

En décembre dernier, Hilton a jailli de Reum sur Instagram, affirmant qu’il la faisait se sentir comme une princesse.