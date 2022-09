Paris Hilton est «déprimée» et offre «une grosse récompense» pour le chien disparu Diamond Baby: «AUCUNE question posée»

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Paris Hilton a lancé un appel désespéré au public pour le retour en toute sécurité de son chihuahua disparu, Diamond Baby.

Dans une publication Instagram déchirante, la femme d’affaires et mondaine a partagé que son petit chiot avait disparu depuis mercredi et avait probablement été accidentellement laissé sortir de sa maison lors d’un déménagement.

En sollicitant l’aide non seulement de sa famille et de ses amis, mais aussi d’un détective et d’un médium, Hilton a déclaré qu’elle était “tellement triste et déprimée”.

Elle a écrit qu’elle avait “peur de diffuser un APB au public” pour Diamond Baby “parce que les gens peuvent être cruels et je m’inquiète pour sa sécurité”.

Hilton, une amoureuse des animaux connue avec une multitude de chiens liés à son Instagram officiel “HiltonPets”, a écrit “Diamond Baby est tout pour moi, vraiment comme une fille pour moi. Nous étions inséparables, elle était ma meilleure amie et toujours à mes côtés .”

Hilton, qui n’a pas d’enfants avec son mari Carter Reum, était à une séance photo lorsque Diamond Baby aurait été perdu.

Dans une publication sur son histoire Instagram, la femme de 41 ans a déclaré qu’elle offrait une “grosse récompense” pour le retour de son chien, sans “AUCUNE question posée”.

De plus, un e-mail pour les correspondances directes concernant son animal de compagnie disparu a été créé.

La star de “Simple Life” a écrit “quiconque a déjà aimé un animal de compagnie et en a perdu un comprendra cette douleur que je ressens”.