Paris Hilton dit qu’elle envisage de devenir maman en 2023

Paris Hilton a donné aux fans une mise à jour sur son parcours de fécondation in vitro (FIV) alors qu’elle révélait son intention de devenir maman en 2023.

Paris a épousé Carter Reum le 11 novembre 2021. Les deux ont récemment célébré leur premier anniversaire. Paris parle d’avoir des enfants avec Reum depuis le début, mais elle dit maintenant que le couple attend jusqu’en 2023 pour fonder une famille.

“Je reçois des tonnes de messages de personnes qui me demandent quand j’aurai un bébé”, a écrit Paris sur sa story Instagram. “La vérité est que mon mari et moi voulions profiter de notre première année de mariage ensemble en tant que couple et nous avions toujours prévu de fonder notre famille en 2023.”

“La FIV est toujours un voyage pour tout, mais nous sommes tellement chanceux d’avoir beaucoup d’embryons sains prêts et attendant de faire partie de notre Cutesy Crew !” Paris continue. “Comme tout le monde le sait, j’ai un horaire de travail et de voyage extrêmement chargé, mais rien ne m’excite plus que (sic) de devenir maman en 2023!”

PARIS HILTON REPÉRÉ À LA MAISON BLANCHE POUR UNE RÉUNION SUR LA LOI SUR LA MALTRAITANCE DES ENFANTS

La mise à jour de Paris intervient après que sa mère, Kathy Hilton, a affirmé que le couple “essayait et essayait” de tomber enceinte.

“Cela me brise le cœur parce que je sais qu’elle essaie et essaie”, a déclaré Kathy à E! Nouvelles dans une récente interview. “Je dis toujours:” Détends-toi. “”

“Tant de gens, ils luttent et ça ne se passe pas comme ça.”

L’héritière et entrepreneure de l’hôtel a déclaré “oui” en novembre 2021 dans un domaine privé à Los Angeles. Le mariage étoilé comprenait des invités célèbres Kim Kardashian , Paula Abdul, Bebe Rexha, Emma Roberts et Kyle Richards – pour n’en nommer que quelques-uns. Les caméras ont capturé comment la somptueuse cérémonie a pris vie dans la série de télé-réalité en 13 épisodes “Paris in Love”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Nous sommes amis depuis 15 ans, donc j’ai toujours su à quel point il était gentil et gentil et à quel point il était bon”, a déclaré Paris à Fox News Digital après les noces. “Et puis dès que nous avons eu notre premier baiser, c’était comme ces éclairs électriques où je n’avais jamais rien ressenti de tel dans ma vie. J’étais comme, ‘D’accord, c’est ma flamme jumelle que je cherchais pour toute ma vie. Et je l’ai trouvé.'”

Paris, un collègue entrepreneur et DJ, a commencé à sortir avec Reum en novembre 2019 après s’être reconnecté par le biais d’amis.

La star avait précédemment révélé qu’ils n’avaient pas passé une nuit séparés après leur premier rendez-vous. Le couple s’est fiancé en février 2020 dans une proposition au bord de la plage. Elle a annoncé ses fiançailles sur les réseaux sociaux le 17 février, jour de son anniversaire.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Stephanie Nolasco de Fox News Digital a contribué à ce rapport.