« Je l’apprécie vraiment tellement, et je suis heureuse que sa comédie ait grandi et qu’elle se rende compte que ce n’est pas agréable de se moquer des gens. Et je pense que tout le monde l’apprend dans la vie », poursuit-elle. « Sarah est hilarante, comme j’ai écouté sa comédie et j’ai toujours été une grande fan. Eh bien, avant ce moment-là, et j’ai toujours pensé qu’elle était si drôle, mais pas quand elle se moquait des gens. Je pense qu’elle l’est. juste drôle quand elle est juste elle-même drôle. «

Paris ajoute qu’elle apprécie que Sarah ait pris le temps de réfléchir aux blagues qu’elle a faites, non seulement aux dépens de Paris, mais également dans «d’autres situations».

La star reconnaît même ses propres faux pas dans la vie, en disant: « Je sais d’où elle vient, parce que comme tout le monde, vous savez, nous avons tous dit des choses dans notre passé pour lesquelles nous nous sentions mal, nous l’avons regretté plus tard. Et juste, Je ne sais pas, je pense que tout le monde est coupable de faire ça. «

La mondaine se souvient alors de ce qu’elle ressentait en entendant les excuses de Sarah, qu’elle décrit comme choquantes, car, comme elle l’a dit, elle «avait l’habitude de simplement l’entendre être drôle et de faire ses blagues».