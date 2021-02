Rien dans ce monde n’aurait pu préparer Paris Hilton pour son nouveau fiancé Carter Reumproposition furtive de.

Sur Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon, Paris a raconté à l’hôte comment elle soupçonnait l’entrepreneur, avec qui elle sortait depuis un peu plus d’un an, de poser la question des mois avant de se mettre à genoux lors de leur voyage sur une île privée plus tôt ce mois-ci.

«Nous étions allés à un autre voyage à Bora Bora pour notre anniversaire et il avait organisé ce dîner vraiment romantique, avec tous ces coquillages et choses qui disaient« Je t’aime ». Puis, pendant tout le dîner, je m’attendais à ce qu’une sonnerie arrive Vie simple alun a expliqué. «Puis, à la fin, le dessert est arrivé, et j’ai pensé qu’il y aurait une bague dans le gâteau. Donc à la fin, je me suis dit: ‘Tu sais, je suis un peu déçu, je pensais que tu allais proposer. Ce serait l’endroit parfait. ‘ »

Elle a ajouté: « Il a dit: ‘Quand je le ferai, ça va être incroyable.' »