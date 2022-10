Paris Hilton devient desi alors qu’elle fait la promotion de sa marque de parfum à Mumbai

Mercredi, la mondaine américaine et jet-setter internationale Paris Hilton est arrivée à Mumbai pour promouvoir sa marque de parfum, Ruby Rush. Ses fans, qui attendaient à l’extérieur de l’aéroport avec les bouquets de fleurs, sont devenus fous après l’avoir vue.



Jeudi, Paris Hilton était occupée à promouvoir son parfum, Ruby Rush, en soirée. Pour le lancement du produit au centre commercial Phoenix Palladium dans le quartier Lower Parel de Mumbai, Hilton a choisi la tenue parfaite : une combinaison rouge avec un décolleté plongeant et des gants argentés transparents, faisant ainsi ressortir le meilleur des humeurs desi et chic.







Elle a complété son look avec des bijoux en émeraude, des lunettes de soleil rouges et des tresses ouvertes. Avant l’événement, elle s’est rendue sur son Instagram pour partager une vidéo d’elle essayant différentes tenues. Ce qui est intéressant, c’est que toutes les tenues de la vidéo sont des tenues indiennes, conçues par le designer indien Shubhika de la marque de mode Papa Don’t Preach, car Paris voulait faire ressortir l’essence de la culture indienne.











Elle a demandé l’aide de ses partisans pour choisir la tenue pour l’événement de lancement du jeudi soir. Elle a écrit dans la légende : “J’adore porter et soutenir les créateurs locaux quand je voyage. Inde J’adore ces magnifiques looks du créateur indien @PapaDontPreachByShubhika stylés par @Marta.Del.Rio. Lequel dois-je porter pour mon lancement de @ParisHiltonFragrances aujourd’hui ? “







Paris a atterri à Mumbai mercredi soir pour son séjour de deux jours dans la ville. Elle a été accueillie par des dizaines de paparazzi, qui l’attendaient à la porte d’arrivée de l’aéroport international Chhatrapati Shivaji.

Plus tôt, l’actrice a révélé : « Je n’ai pas été conçue à Paris. Ma mère avait trois noms en tête, dont deux Paris et Chine. Mais elle a finalement choisi Paris parce qu’elle l’aimait davantage. Mon nom est unique et amusant. En fait, j’ai un ami à Los Angeles qui s’appelle India.

Parlant des films de Bollywood, elle a déclaré: “Bollywood semble amusant et on m’a proposé quelques films de Bollywood. Cela ne me dérange pas de travailler à Bollywood mais seulement si les scripts m’intéressent. De plus, je suis en court voyage d’affaires cette fois-ci, donc je ne ferai pas d’émissions de chat. Paris travaille actuellement sur son album pop et un livre et envisage de créer ses propres hôtels-boutiques. “Je veux faire des saris un grand succès aux États-Unis”, a-t-elle déclaré. (Avec les contributions de l’IANS)