Paris Hilton, dévastée, rend hommage à la star de Dragon’s Den, Drew Cockton, après sa mort à l’âge de 36 ans

PARIS Hilton a rendu hommage à la star de Dragon’s Den, Drew Cockton, aujourd’hui après son décès à l’âge de 36 ans.

L’entrepreneur de télévision, qui a lancé son entreprise de bougies parfumées sur la BBC et avait obtenu un investissement de 50 000 £ de Touker Suleyman, est décédé chez lui hier.

La star américaine Paris Hilton – qui était une grande fan de ses bougies – a écrit : « Dévastée d’apprendre la nouvelle de mon ami & #LittleHilton @mrowendrew. Il était si gentil avec un cœur d’or.

“Mon cœur se brise pour ses proches et sa famille. Je leur envoie toutes mes condoléances et beaucoup d’amour. RIP douce âme Je t’aime pour toujours mon ami .”

Alors que les fans se précipitaient pour présenter leurs condoléances, le porte-parole de la BBC a déclaré: “L’équipe de Dragons ‘Den est très attristée d’apprendre que Drew est décédé. Nos pensées vont à ses amis et à sa famille en ce moment.

La mère de Drew, Kate, a publié une déclaration sur Facebook disant que son fils était mort “paisiblement” à la maison – 17 mois après son apparition sur Dragons ‘Den.

Il disait: «Nous avons vraiment le cœur brisé de devoir vous dire que notre bien-aimé Drew Peter George Cockton (mon magnifique garçon) est décédé paisiblement à la maison hier.

«Nous sommes dévastés au-delà de toute croyance.

“La vie ne sera plus jamais la même. Repose paisiblement mon garçon chéri.

Les circonstances entourant la mort de Drew ne sont pas encore connues.

L’homme de 36 ans a fondé sa marque de parfum végétalien, Owen Drew, en 2016 après avoir pris un pari et quitté son emploi dans les services financiers.

Son partenaire commercial Mike Skeggs l’a rejoint six mois plus tard.





Les bougies – qui coûtent jusqu’à 750 £ – sont fabriquées à partir de certaines des huiles et des parfums les plus chers au monde.

Sa devise était : “La vie n’est pas une répétition générale”.

Il y a à peine quatre jours, Drew a posté sur Facebook qu’il était honoré d’avoir été invité comme conférencier invité au Rotary on the Wirral le 11 novembre.

Il a écrit: «Je parlerai de la façon dont Mike Skeggs et moi avons construit Owen Drew à partir de zéro, partageant des conseils et des secrets pour lancer une entreprise avec un budget restreint, discutant des échecs passés et des choses que j’aurais aimé faire différemment… aussi comme couvrant tout ce qui concerne Dragons’ Den.

“Nous allons également explorer les parfums et ce qui se passe dans la fabrication d’un parfum qui arrête le spectacle.”