Paris Hilton demande à sa sœur Nicky Hilton des conseils parentaux pour son fils – Hollywood Life

Crédit d’image : Chelsea Lauren/Shutterstock

Paris Hilton42 ans, traverse les premières étapes de sa maternité avec l’aide de sa grande sœur, Nicky Hilton Rothschild39 ans. Nicky a parlé à Divertissement ce soir sur le tapis rouge des MTV Video Music Awards 2023 aux côtés de sa mère, Kathy Hilton64 ans, et a révélé qu’elle donnait des conseils parentaux à Paris, devenue maman en janvier.

« Elle m’écrit toujours pour me demander des petits conseils », a déclaré Nicky. « Je viens de lui envoyer un très bon porte-bébé, qu’elle utilise », a-t-elle ajouté. Nicky et son mari James Rothschild38 ans, a trois enfants, Lily Grâce6, Teddy Marilyn5 ans, et un fils de 1 an dont le nom n’a pas été révélé.

Kathy a également parlé de la merveilleuse expérience de voir Paris devenir maman du petit-fils de Kathy, âgé de 7 mois. Phénix. « [It’s] si spécial », le Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills un ancien a dit à ET. « Il devient tellement grand. Nous venons de prendre notre premier cours de natation ensemble. C’était très gentil », a ajouté Kathy.

Paris et son mari Carter Reum, 42 ans, ont annoncé en janvier 2023 avoir accueilli leur premier enfant par mère porteuse. « J’ai toujours rêvé d’être mère et je suis si heureuse que Carter et moi nous soyons retrouvés », a déclaré la Paris amoureux la star a dit PERSONNES à l’époque. « Nous sommes tellement excités de fonder notre famille ensemble et nos cœurs explosent d’amour pour notre petit garçon. » En février, Paris et Carter ont présenté leur fils au monde avec les premières photos publiques de son visage.

Depuis l’arrivée de bébé Phoenix, les membres de la famille de Paris se sont réjouis de la façon dont elle est une maman extraordinaire. « Paris est faite pour être maman ! » Nicky a parlé de sa sœur dans une interview avec Page six en mars. La créatrice de mode a également révélé comment elle avait aidé Paris à prendre soin d’un nouveau-né. «Je lui ai appris à changer une couche», a déclaré Nicky, ajoutant qu’elle était «obsédée» par son nouveau neveu.

Kathy est également amoureuse du bébé Phoenix. Quand Paris est apparu sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon deux mois après la naissance de Phoenix, elle a expliqué à quel point Kathy était une grand-mère très impliquée. « [She’s] obsédé par le fait d’arriver tout le temps, à l’improviste », a plaisanté Paris dans le talk-show. « Je me dis : « Maman, quand es-tu arrivée ici ? « Oh, je suis ici depuis des heures ! » «