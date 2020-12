Paris Hilton a finalement trouvé l’autre moitié de son rythme cardiaque.

En l’honneur d’elle et de son petit ami entrepreneur Carter Reumpremier anniversaire du couple, le magnat a partagé une vidéo de certains des moments les plus doux du couple au cours de la dernière année. La vidéo sur laquelle Paris a posté Instagram, inclut le couple qui se met à l’aise dans des endroits tropicaux, célèbre les vacances et même balançant des costumes d’Halloween coordonnés. Naturellement, la vidéo – sur la chanson de Paris « Heartbeat » – présente beaucoup et beaucoup d’images du couple s’embrassant.

Paris a écrit une légende aussi mignonne que le couple, en écrivant: « Joyeux 1 an mon amour! J’adore que nous fêtions notre amour tous les mois! Je ne peux pas croire que cela ne fait qu’un an. J’ai l’impression d’être avec vous une vie! Je ne me suis jamais senti aussi proche d’une autre personne de ma vie. Et c’est parce que vous êtes le premier à avoir abattu les murs que j’ai construits autour de mon cœur et ouvert mon cœur d’une manière que je ne savais pas était possible. «