Paris Hilton appelle le beau Carter Reum sa «flamme jumelle» | Nouvelles des gens

Los Angeles: l’entrepreneur socialiste Paris Hilton a partagé vendredi un article romantique sur son anniversaire de 17 mois avec le beau Carter Reum. Elle a étiqueté l’homme d’affaires comme sa flamme jumelle, ce qui rend son rêve plus grand que jamais.

Paris a posté un collage vidéo avec Carter et elle, et a écrit: « Joyeux anniversaire de 17 mois à mon amour Carter. Je suis si heureux que nos âmes se soient trouvées dans cette vie. Vous m’élevez et m’inspirez de différentes manières. je ne sais jamais complètement et je suis si reconnaissant. «

Elle a ajouté que lorsqu’elle se remémore les souvenirs qu’ils ont créés, l’héritière de l’hôtel devient émotive.

«Quand je repense aux souvenirs que nous avons déjà créés ensemble, je suis tellement ému et excité de penser aux aventures qui nous attendent encore et aux expériences que nous sommes destinés à vivre dans cette vie. Vous me faites rêver plus grand que jamais avant. Ma flamme jumelle Mon autre moitié. J’adore notre amour! #HappyAnniversary », a-t-elle écrit.

Paris et Carter se sont fiancés le 13 février.