Paris Hilton annonce ses fiançailles à son «âme sœur» Carter Reum | Actualités Ents & Arts

Paris Hilton a annoncé qu’elle était fiancée à son partenaire Carter Reum.

L’homme de 40 ans a partagé des photos de la proposition sur les réseaux sociaux.

Le couple, tous deux vêtus de blanc, peut être vu en train de s’embrasser après que Reum ait posé la question.

Lorsque vous trouvez votre âme sœur, vous ne le savez pas seulement. Tu le sens. 💫 Ce week-end, Carter est tombé à un genou. 💍 & j’ai dit oui, oui pour toujours ❤️ Il n’y a personne avec qui je préfère passer pour toujours. ✨ Pour voir plus de photos de mon rêve d’anniversaire se réaliser, visitez https://t.co/b99NdkFIFU 💋 pic.twitter.com/vtAUnz4pk7 – Paris Hilton (@ParisHilton) 17 février 2021

Hilton a tweeté: «Lorsque vous trouvez votre âme sœur, vous ne le savez pas seulement. Vous le sentez.

«Ce week-end, Carter est tombé à un genou. Et j’ai dit oui, oui pour toujours.

« Il n’y a personne avec qui je préfère passer une éternité. »

Hilton sort avec le capital-risqueur de 40 ans depuis 2019.

Elle a écrit à propos de la proposition sur son site Web: «Une promenade paisible avant le dîner sur la plage s’est transformée en bien plus lorsque Carter s’est mis à genoux.

« C’était le genre de proposition dont j’avais toujours rêvé, suivie d’une célébration spéciale en famille et entre amis proches. »

Elle a ajouté: « Avec Carter à mes côtés, je sais que tout est possible. Il m’accepte pour qui je suis et m’encourage à montrer ma vraie personnalité. Je suis éternellement reconnaissante de l’avoir dans ma vie. »

Paris Hilton est une personnalité de la télévision et un mondain bien connu



Hilton est une arrière-petite-fille de Conrad Hilton – le fondateur de Hilton Hotels.

Elle a joué dans la série télé-réalité The Simple Life entre 2003 et 2007 – et a cultivé une carrière de femme d’affaires, mannequin, chanteuse et actrice.