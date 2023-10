Paris Hilton adore ces suppléments pour une meilleure nuit de sommeil – Hollywood Life

Crédit d’image : MOHAMMED BADRA/EPA-EFE/Shutterstock

Paris Hilton adore vraiment son sommeil réparateur et a besoin d’un petit coup de pouce supplémentaire pour s’assurer qu’elle est profondément endormie. Lorsqu’on lui a demandé ce que comprenait sa routine nocturne, elle a répondu Vogue«Je prends mon Détendez-vous et restaurez les suppléments R3SET, écoutez Liquid Mind sur Spotify et baissez la luminosité de mon écran sur mon téléphone. Un problème courant avec lequel de nombreuses personnes sont confrontées est de fermer leur esprit tout en essayant de s’endormir et de rester endormis toute la nuit. Ce supplément comblera le vide des deux côtés – agissant comme un relaxant pour les deux problèmes fréquents et apportera une transformation instantanée de vos habitudes de sommeil.

« Quand je prends R3SET, je me sens détendu et je passe la meilleure nuit de sommeil », a déclaré Paris, selon le site Internet de la marque. Après une longue journée de travail, d’école ou simplement de stress général, ce supplément soulagera au mieux votre esprit et votre corps. Quant aux ingrédients contenus dans les capsules, ils ont été soigneusement formulés avec plus de 10 ingrédients botaniques qui soutiennent les trois principaux systèmes du corps – le système nerveux, le système immunitaire et le système endocrinien – qui sont les plus touchés par le stress.

On ne réalise peut-être pas l’effet du stress sur votre esprit et votre corps. Si vous avez du mal à dormir et que vous n’en connaissez pas la cause, le stress peut en être une des principales raisons, c’est pourquoi R3SET a voulu créer une solution. Bien qu’il existe d’autres somnifères sur le marché, presque tous contiennent de la mélatonine, dont vous pouvez facilement dépendre. Si vous commencez, vous ne le regretterez pas et cela changera pour le mieux vos habitudes de sommeil et votre style de vie en général !