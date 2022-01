Paris Hilton admet que le drame passé avec Lindsay Lohan était « immature » : tout va bien maintenant

Dans l’épisode du 26 janvier de « WWHL », Paris Hilton parle de sa relation avec Lindsay Lohan et révèle comment ils se sont récemment réconciliés.

Il y a moins de trois ans, Paris-Hilton appelé Lindsay Lohan « au-delà, boiteux et embarrassant » lors d’une apparition sur Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen. Quand elle est revenue à l’émission le 26 janvier, cependant, elle avait des choses bien plus gentilles à dire. « J’ai juste l’impression que nous sommes adultes maintenant. Je viens de me marier, elle vient de se fiancer. Nous ne sommes pas, comme, au lycée », a expliqué Paris. « Je pense que c’était juste très immature et maintenant tout va bien. »

Andy Cohen a demandé à Paris qui a été le premier à tendre la main pour mettre fin à la querelle, et la star de télé-réalité a expliqué: «J’ai vu qu’elle s’était fiancée pendant ma lune de miel, alors j’ai juste dit félicitations. Pas de mauvais sang. Lindsay et Paris ont connu beaucoup de hauts et de bas dans leur relation, au moment où leurs carrières ont décollé au début et au milieu des années 2000. En 2018, Paris a même admis que Lindsay était « une de ces personnes qui [she doesn’t] vraiment confiance. Cependant, ils ont clairement parcouru un long chemin depuis !

En 2006, Paris et Lindsay sont apparus sur une photo virale, qui les présentait tous les deux dans une voiture avec Britney Spears. En 2021, Paris s’est ouvert sur la photo, révélant qu’elle s’était déroulée lors d’une nuit où elle était sortie avec Britney. Elle n’était certes pas sûre de la façon dont Lindsay s’est retrouvée dans sa voiture, car l’événement a eu lieu à un moment où les deux « vivaient un drame ».

« Tout d’un coup, j’ai regardé et elle est dans ma voiture », a expliqué Paris en mars. « Nous ne nous entendions pas, alors j’ai été poli. C’était vraiment difficile de sortir de là parce que je ne pouvais pas voir avec toutes les caméras. À propos de la disparition de leur amitié, Paris a ajouté : « Elle a fait quelque chose qui m’a vraiment blessé et a trahi ma confiance et causé beaucoup de drames. Donc nous n’étions plus amis, et c’était un peu comme ça par intermittence.

Cependant, Paris a ajouté qu’elle estimait que le drame était enfantin et a admis que les médias avaient joué un rôle dans la gravité des choses entre elle et Lindsay. « C’était comme un drame au lycée, en particulier sur la scène de Los Angeles, et de le vivre en public avec les médias essayant constamment de remuer les choses et de rendre les choses pires qu’elles ne l’étaient », a-t-elle déclaré.